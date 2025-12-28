Cinco comandos secretos de Alexa y cómo desbloquearlos

Alexa se ha convertido en una de las asistentes virtuales más usadas en los hogares mexicanos. Desde pedir el pronóstico del clima hasta controlar dispositivos inteligentes, su utilidad parece evidente.

Sin embargo, detrás de los comandos más comunes, existen funciones ocultas que muchos usuarios no conocen. Estos "comandos secretos" no requieren hacks ni configuraciones complejas, pero sí saber cómo activarlos.

De acuerdo con el Centro de ayuda de Amazon, varias de estas funciones están disponibles por defecto, aunque pasan desapercibidas si no se usan de forma específica.

¿Qué funciones ocultas tiene Alexa?

Por ello en Tech Bit te compartimos cinco comandos poco conocidos de Alexa y cómo desbloquearlos para sacarle más provecho a tu dispositivo.

-----Modo susurro

Ideal para no despertar a nadie durante la noche. Cuando hablas en voz baja, Alexa responde también en susurros.

Cómo activarlo: Di: "Alexa, activa el modo susurro" o actívalo desde la app desde "Configuración" y luego "Respuestas de voz".

-----Alexa como traductora en tiempo real

Alexa puede traducir frases completas entre distintos idiomas sin necesidad de apps externas.

Cómo usarlo: Di: "Alexa, traduce ‘buenos días’ al inglés" o "Alexa, ayúdame a traducir" para iniciar el modo conversación.

-----Código de seguridad para compras por voz

Un comando útil para evitar compras accidentales o no autorizadas, especialmente si hay niños en casa.

Cómo activarlo: Desde la app de Alexa entra a "Configuración", luego "Cuenta de Alexa" y "Compras por voz". Ahí establece un código PIN.

-----Alexa como ruido blanco o sonido ambiental

Más allá de la música, Alexa puede reproducir sonidos para dormir o concentrarte.

Cómo usarlo: Di, "Alexa, pon sonido de lluvia", "sonido de ventilador" o "ruido blanco". No requiere skills adicionales.

-----Historial privado por comando de voz

Alexa permite borrar interacciones recientes solo con la voz, sin entrar a la app.

Cómo usarlo: Di: "Alexa, borra lo que acabo de decir" o "Alexa, borra mi historial de hoy".

Comandos útiles para personalizar tu Alexa

Aunque Alexa parece sencilla a primera vista, estas funciones demuestran que su potencial va mucho más allá de responder preguntas básicas. El propio Centro de ayuda de Amazon recomienda explorar los ajustes de privacidad y voz para personalizar la experiencia según las necesidades de cada usuario.