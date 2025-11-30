Las herramientas operadas con ayuda de Inteligencia Artificial, como ChatGPT, llegaron para facilitar a los internautas la ejecución de tareas simples, pues a través de este generador de texto se puede obtener una solución simplificada a problemas complejos, favoreciendo el acceso a una mejor comprensión.

En la actualidad, el chatbot se ha integrado a la vida cotidiana de los estudiantes como un recurso para reforzar las horas de estudio, sin embargo puede representar un riesgo a la salud mental de niños y adolescentes por la exposición a contenido inapropiado.

¿Cómo activar el control parental de ChatGPT?

Los controles parentales permiten que las familias puedan decidir qué uso se le dará a esta herramienta en casa, con mayores medidas de seguridad y más formas de mantenerse conectados. A través de este control, toda la familia compartirá el mismo núcleo al operar la IA y en el caso de los estudiantes, podrá delimitar su uso exclusivamente para horas de estudio y cuando los menores se encuentren en casa.

Guía paso a paso para activar el control parental de ChatGPT:

1. Inicia sesión en tu cuenta de ChatGPT en un navegador web.

2. Haz clic en tu imagen de perfil (avatar) en la esquina inferior izquierda y selecciona "Configuración" (Settings).

3. En el menú de Configuración, busca y selecciona "Controles parentales" (Parental controls).

4. Selecciona la opción "+ Añadir miembro de la familia" (+ Add family member).

5. Invita a tu familiar introduciendo su dirección de correo electrónico o número de teléfono asociado a su cuenta de ChatGPT.

6. El menos recibirá una invitación por correo electrónico o mensaje de texto. Debe aceptar la invitación desde su propia cuenta.

¿Qué acciones se pueden configurar?

- El uso de micrófono.

- Generador de imágenes.

- Limitar el acceso a ciertos horarios del día.

- Bloquear contenido sensible.

- Activar notificaciones durante su uso (en caso de detectarse un uso inadecuado, te llegará una alerta).