¿Qué es la contaminación cruzada y por qué debe evitarse al cocinar?

CIUDAD DE MÉXICO.- Los alimentos crudos pueden contener una variedad de bacterias u otros microorganismos patógenos que hacen que su manejo se vuelva delicado y un proceso al cual ponerle especial atención a la hora de prepararlos.

La falta de higiene en la cocina puede hacer que estas bacterias lleguen a las manos, los utensilios, los trapos y las tablas para picar, generando el peligroso fenómeno denominado: contaminación cruzada.

¿Qué es la contaminación cruzada en alimentos?

De acuerdo con la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, la contaminación cruzada se produce cuando los microbios patógenos, generalmente bacterias, u otras sustancias ajenas, como los alérgenos, se transfieren de manera no intencional de un alimento a otro alimento a través de las manos, cuchillos, trapos, tablas, superficies, entre otros, con efectos perjudiciales. Esta contaminación puede provocar la ingesta accidental de dichos patógenos, los cuales suelen desencadenar toxiinfecciones alimentarias.

Consejos para evitar la contaminación cruzada

Evitar la contaminación cruzada al momento de cocinar sí es posible. Únicamente se necesita mantener la higiene en la cocina y en el proceso de preparación de alimentos, como lo siguiente:

* Lavarse las manos a menudo, sobre todo después de manipular alimentos crudos.

* Separar siempre los alimentos crudos de los alimentos cocinados y también de los que se consumirán crudos y ya están limpios (como ensaladas o frutas).

* Utilizar utensilios diferentes (tenedores, cuchillos, platos, tablas, etc.) para manipular cada alimento.

* Limpiar las superficies y utensilios de cocina antes de utilizarlos y, especialmente, después de manipular alimentos crudos, como carne, pescado, huevos, pollo, entre otros.

* Evitar el uso de trapos. De preferencia ocupar papel de un solo uso.

* Cocinar bien los alimentos de origen animal.

* Lavar las frutas y verduras, especialmente si se comen crudas.

* Dentro del refrigerador: conservar los alimentos crudos y los cocinados en espacios separados y en recipientes tapados para evitar la contaminación entre ellos.

Impacto de la contaminación cruzada en la salud

La contaminación cruzada puede tener graves consecuencias para la salud, ya que puede llevar a enfermedades transmitidas por alimentos. Por ello, es fundamental seguir estas recomendaciones para garantizar la seguridad alimentaria y proteger a los consumidores.