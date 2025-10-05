Cómo encontrar las conversaciones viejas de WhatsApp

Posiblemente no sueles revisar tus conversaciones antiguas de WhatsApp porque no lo consideras necesario... ¡error! En realidad, checarlas y borrar los mensajes que ya no te sirven es muy importante para liberar espacio.

Tu primera opción sería desplazarte por un chat hasta encontrar los mensajes que ya tienen muchos años, pero hay una manera de hacer esta tarea en segundos y aquí en Techbit te la compartimos.

¿Por qué revisar los mensajes antiguos de WhatsApp?

Aunque no lo creas, los mensajes antiguos en esta aplicación pueden ocupar espacio de almacenamiento tanto en tu cuenta como en tu dispositivo. Esta es una de las razones por las que debes encontrarlas y depurarlas.

Todos los archivos multimedia que envías o recibes por WhatsApp pueden guardarse de manera automática al momento de descargarlos y aplica en videos, fotos, GIFs, audios y documentos.

Y, al mismo tiempo, realizar las búsquedas de las conversaciones antiguas te ayudará a recuperar archivos que dabas por perdidos, pero que tienen un valor personal, escolar o laboral.

Sabemos que dicho proceso puede parecer tedioso porque la mayoría de las personas optan por scrollear hasta llegar al final de la lista de chats. Por fortuna, hay dos herramientas que la app de Meta ofrece y son la barra de búsqueda y la "papelera".

¿Cómo encontrar tus mensajes antiguos de WhatsApp?

No desperdicies tu tiempo para encontrar los mensajes viejos de WhatsApp, mejor apóyate de estas herramientas y libera memoria para seguir disfrutando los beneficios de la aplicación:

Con el ícono del calendario:

Abre un chat y dirígete a su información de perfil.

Ubica el botón "buscar".

Oprime el ícono del calendario que se activa junto a la barra de búsqueda.

Fija la fecha más antigua para encontrar los mensajes viejos.

Bórralos si ya no te sirven.

Con la papelera de WhatsApp:

Aunque WhatsApp no cuenta con una "papelera" como tal, sí tiene una sección en donde se pueden revisar únicamente los archivos multimedia viejos y que sólo ocupan memoria:

Ingresa a WhatsApp y entra a la sección "Ajustes".

Dirígete a "Almacenamiento y datos".

Después ve a "Administración de almacenamiento".

Ubica una conversación con el ícono de la lupa.

Una vez que entres al chat, se mostrarán todos los archivos que enviaste o recibiste.

Borra los archivos antiguos que ya no necesitas.

Con estas herramientas podrás localizar más rápido tus mensajes antiguos y darle una limpieza adecuada a tus conversaciones.

Pero ojo porque, de acuerdo con WhatsApp, las copias de seguridad también te pueden ayudar a gestionar los chats en orden cronológico. Este es un proceso más tardado, así que te recomendamos probar las otras herramientas.