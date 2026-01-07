¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil?

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este 9 de enero, las y los usuarios de telefonía móvil tienen que registrar de manera obligatoria sus líneas, de lo contrario estas serán dadas de baja por no cumplir dicho requisito.

Esto se debe a que el pasado diciembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto en donde los usuarios de líneas móviles nuevas y existentes (incluyendo eSIMs) deben asociar cada número de celular a una persona física o moral para eliminar el anonimato.

Documentos necesarios para el registro de líneas móviles

Este procedimiento se realiza directamente con la empresa telefónica asociada con el número, es decir, puede ser AT&T, Movistar, Telcel u otras.

Los documentos requeridos para realizar este procedimiento son:

- INE o pasaporte vigente.

- CURP (Clave Única de Registro de Población).

El número de líneas que se puede registrar por persona son 10 y tendrás como límite hasta el próximo 29 de junio para realizar el registro.

Una posibilidad es que al momento de tu registro falles y no puedas vincular tu número telefónico con un documento oficial. Si este es el caso, en Tech Bit te contamos hasta cuántos intentos tienes para realizar tu registro.

Número de intentos permitidos para registrar una línea móvil

De acuerdo con el artículo 24 del DOF, los usuarios tienen "hasta tres intentos para realizar la Vinculación de una misma Línea Telefónica Móvil".

Sin embargo, puede que existan errores al momento del registro. En este sentido, el Diario Oficial de la Federación señala que "en caso de rechazo, no se tendrá como realizada la Vinculación, y se enviará una notificación al Titular o Usuario en la que se le invite a ponerse en contacto a través de los Sistemas de Atención, para que se les informe el mecanismo para iniciar un nuevo proceso de Vinculación".

Dicho rechazo puede ocurrir únicamente si se realiza vía remota, es decir, mediante la plataforma de la compañía telefónica. En este caso, el usuario tendrá que hacer el procedimiento de forma presencial en el Centro de Atención a Clientes (CAC).

Proceso de registro y atención al usuario

Las compañías telefónicas tienen hasta el 8 de diciembre para informarte cómo será el proceso de registro para que logres hacerlo de forma exitosa desde casa.