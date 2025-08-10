Temporada de chinches en verano; ¿cómo eliminarlas?

De seguro has escuchado de las chinches, esos pequeños insectos hematófagos, los cuales necesitan de sangre de humanos, mamíferos o aves para sobrevivir y "alimentarse".

Son más comunes de lo que piensas, son atraídas por el calor y el dióxido de carbono, viven en grietas de paredes, marcos de cama, enchufes eléctricos y colchones.

Es importante decir que la presencia de estos insectos no está relacionada a la falta de limpieza, así que tranquilos, su aparición muchas veces no depende del nivel de higiene, su origen se remonta a miles de años atrás, por lo que siempre han sido consideradas una de las visitas menos agradables para cualquier persona.

¿Cómo eliminarlas al 100%?

De acuerdo con el sitio Healthline, conforme las temperaturas aumentan la aparición de estos insectos también, pero a diferencia de muchos mitos, el calor no las "crea" ni las "provoca", lo que sí es verdad es que acelera su ciclo de vida, aumenta su actividad y al "aparecer" en verano, es más fácil que se propaguen por la cantidad de gente que viaja.

Te daremos una serie de pasos para que te deshagas de ellas lo más rápido posible:

* Confirma la infestación. Busca manchas negras (heces) en sábanas o en el colchón, pieles mudadas o huevos blancos, o bien, picaduras en línea o agrupadas en tu piel.

* Aísla y prepara la habitación. No muevas objetos de la habitación pues podrías esparcir las chinches en más lugares, quita las sábanas, fundas, almohadas y mételes en bolsas herméticas.

* Lava con agua caliente. Lo siguiente será lavar la cama, ropa, cortinas, etc a más de 60° C, así te desharás de los insectos y sus huevos más recientes, luego seca cada prenda a alta temperatura (mínimo 30 minutos).

* Aspira minuciosamente. Usa una aspiradora para el colchón (más zonas como costuras y bordes), estructuras de la cama, grietas, escuches y muebles, pues son lugares donde suelen esconderse. Desecha la bolsa o vacía el depósito fuera, sellado.

* Trata el colchón y la camaCubre el colchón y la almohada con fundas anti-chinches, (con cierre hermético), te ayudarán a atrapar las chinches dentro y evitar nuevas infecciones en caso de que haya quedado huevos.

* Usa tratamientos químicos o térmicos

Tratamiento térmico: servicios profesionales elevan la temperatura de toda la habitación a más de 50°C por varias horas, matarán a las chinches y sus huevos sin químicos

Insecticidas: si un tratamiento térmico no es una opción para ti, usa productos para chinches, aplica en grietas, colchón y muebles, repite a los 7-10 días (para los huevos eclosionados), recuerda siempre, pero siempre usar guantes y ventilar bien el lugar.

Por último:

Recuerda que insecticidas caseros como alcohol, cloro o vinagre no son efectivos, evita tirar muebles ya que podrías esparcir la plaga con más personas y vigila la zona cada dos meses aproximadamente.