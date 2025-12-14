Cómo se debe cargar el celular para no dañar la batería

Cargar el celular es bastante habitual, pero en ocasiones no se hace de manera correcta. Por ejemplo, hay personas que utilizan un cargador inadecuado o quienes usan el dispositivo mientras se alimenta de energía.

Pero no solo estas prácticas afectan la vida útil de la batería, sino que hay otras que realizamos comúnmente y son más perjudiciales. Por eso, en Techbit de EL UNIVERSAL te decimos cómo cargar tu teléfono y no dañarlo.

¿Cómo se debe cargar un celular?

De acuerdo Endesa y Kaspersky, cargar los dispositivos electrónicos de manera correcta evita que sufran fallas en el centro de carga, en los sistemas internos y hasta en el funcionamiento. Los expertos enlistan recomendaciones clave para prevenir problemas:

- Utilizar siempre el accesorio original o uno similar, pues cada cargador utiliza voltajes e intensidades específicas para cada celular.

- Evitar que la batería se descargue por completo; es mejor que no baje del 15% o 20%.

- Desconectar el celular antes de que su carga llegue al límite. De preferencia, hazlo cuando llegue al 85% de batería.

- No cargar el celular con la funda u otros accesorios que retrasen el proceso y generen un sobrecalentamiento.

- Revisa de manera periódica la capacidad de carga de la batería; entre mayor cantidad de ciclos consuma, menor su vida útil.

- Cargar el dispositivo en un lugar con temperatura ambiente, que oscile entre los 16 °C y 22 °C. Dejarlo en espacios fríos o calurosos puede dañarlo internamente.

- No usar el celular mientras se encuentre enchufado, pues se ralentiza el proceso debido al incremento en el uso de recursos, por ejemplo, el brillo de la pantalla.

- Mantener limpios el cargador y el centro de carga del dispositivo.

- Utilizar lo menos posible el modo de "recarga rápida"; aunque lo alimenta de energía en menos tiempo, a largo plazo ocasiona degradación y sobretensiones.

- Y cuando vayas a cargarlo, primero enchufa el cargador a la corriente y luego conecta el celular.

¿Cómo ahorrar la batería del celular?

En promedio, un celular tiene de 300 a 500 ciclos de carga; después de agotarlos, la batería se vuelve lenta y demora en llenarse por completo. La buena noticia es que puedes mitigar esto con medidas específicas antes, durante y después de cargarlo:

- Configura la pantalla para que se bloquee en segundos cuando el dispositivo no se está usando; esto ahorra energía.

- Reduce el brillo de la pantalla y configúralo en modo automático (baja cuando es de noche y sube cuando es de día).

- Desactiva los sonidos táctiles, así como las alarmas y los tonos de llamadas.

- Opta por las vibraciones en lugar del sonido para las notificaciones.

- Restringe las apps en segundo plano, pues también consumen demasiada batería.

- Activa el modo "Ahorro de batería".

- Utiliza el "Tema oscuro" porque el claro gasta mucha energía.

Recuerda que los celulares actuales vienen equipados con baterías hechas de materiales como el litio; la desventaja es que se desgastan fácilmente cuando se les da mal uso.