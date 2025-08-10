Prepárate para la lluvia de estrellas Perseidas

Cada verano, un fenómeno astronómico deslumbra a los observadores del cielo. En 2025, las Perseidas alcanzarán su pico la noche del 12 de agosto, prometiendo una experiencia visual única con más de 100 meteoros por hora en condiciones ideales.

Un fenómeno astronómico con historia y ciencia

La lluvia de meteoros Perseidas es uno de los eventos astronómicos más esperados del año, y 2025 no será la excepción. Este espectáculo celeste, que ocurre cada agosto, tendrá su punto culminante en la noche del 12, cuando el cielo se llene de destellos brillantes provocados por pequeñas partículas que atraviesan la atmósfera terrestre a altísima velocidad.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra cruza los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle. A medida que el planeta avanza por su órbita, los fragmentos dejados por este cometa son atraídos por la gravedad terrestre, generando lo que conocemos como meteoros.

Al entrar en la atmósfera, estos fragmentos se calientan y producen una estela luminosa que puede ser vista sin telescopio, desde cualquier punto con cielos oscuros.

Aunque las Perseidas son visibles desde mediados de julio hasta finales de agosto, es durante su pico cuando el número de meteoros alcanza cifras impresionantes: más de 100 por hora en lugares alejados de la contaminación lumínica.

¿Qué hace tan especial a esta lluvia de meteoros?

De acuerdo con National Geographic, lo que distingue a las Perseidas de otras lluvias estelares es su facilidad de observación. A diferencia de las Gemínidas o las Cuadrántidas —más activas, pero menos accesibles por ocurrir en invierno—, las Perseidas aparecen durante las noches cálidas del verano boreal, cuando resulta más cómodo pasar horas bajo el cielo nocturno.

Los meteoros de las Perseidas pueden alcanzar velocidades superiores a los 50 kilómetros por segundo y su brillo es tal que muchas veces parecen estrellas fugaces. Sin embargo, los expertos aclaran que en realidad no son estrellas, sino partículas de polvo incandescente, visibles desde aproximadamente 100 kilómetros de altura.

Además, su nombre proviene de la constelación de Perseo, desde donde parecen surgir los meteoros. Esta región del cielo se ubica al noreste y se eleva a lo largo de la noche, por lo que los mejores momentos para observar la lluvia ocurren después de la medianoche.

Consejos para observar las Perseidas

Para disfrutar al máximo del espectáculo, lo más importante es buscar un lugar alejado de luces artificiales. Los astrónomos recomiendan mirar hacia el este o hacia zonas opuestas a la Luna, que este año estará iluminada en gran parte y podría dificultar la visibilidad de meteoros más débiles.

No se necesitan instrumentos especiales para observar las Perseidas. Basta con una manta o una silla cómoda, ropa adecuada y paciencia. En una hora, en condiciones óptimas, es posible ver más de un centenar de meteoros cruzar el cielo.

Karol Wójcicki, divulgador científico, destaca que observar meteoros es uno de los pocos eventos astronómicos accesibles sin tecnología especializada: "Lo único que se necesita es mirar hacia arriba con atención".