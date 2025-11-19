La NASA revela imágenes del cometa interestelar 3I/Atlas

La NASA reveló el miércoles imágenes detalladas del cometa interestelar que realiza un rápido e irrepetible recorrido por el sistema solar.

Descubierto hace unos meses, el cometa conocido como 3I/Atlas es apenas el tercer objeto confirmado que visita nuestro rincón del cosmos desde otra estrella. Pasó inofensivamente cerca de Marte el mes pasado.

Varias naves espaciales de la NASA que se encuentran sobre o cerca del planeta rojo realizaron acercamientos del cometa cuando pasó a tan sólo 29 millones de kilómetros (18 millones de millas). Los dos satélites de la Agencia Espacial Europea alrededor de Marte también realizaron observaciones.

Los astrónomos están apuntando sus telescopios en dirección al cometa, el cual se encuentra actualmente a unos 305 millones de kilómetros (190 millones de millas) de la Tierra. Gianluca Masi del Virtual Telescope Project realizó un acercamiento el miércoles desde Italia.

¿Cuándo estará más cerca el cometa de la Tierra?

Lo más cerca que el cometa estará de la Tierra será a 269 millones de kilómetros (167 millones de millas), a mediados de diciembre. Luego se dirigirá de nuevo hacia el espacio interestelar, para no regresar jamás.

Nombrado por el telescopio en Chile que lo avistó por primera vez, se cree que el cometa tiene un tamaño de entre 440 metros (1.444 pies) y 5,6 kilómetros (3,5 millas) de ancho.

La nave espacial Juice de la Agencia Espacial Europea, con destino a Júpiter, ha estado enfocando sus cámaras e instrumentos científicos hacia el cometa durante todo el mes, especialmente después de que hizo su paso más cercano al sol. Pero, los científicos no recibirán ninguna de estas observaciones hasta febrero, debido a que la antena principal de Juice está fungiendo como escudo térmico mientras pasa cerca del sol, limitando el envío de datos.

¿Cómo se puede observar el cometa desde la Tierra?

El cometa se puede ver desde la Tierra antes del amanecer usando binoculares o un telescopio.