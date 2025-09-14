El lanzamiento del videojuego Hollow Knight: Silksong ha generado gran conmoción entre la comunidad gamer, pues luego de seis años de espera por fin se puede disfrutar de la continuación de este videojuego.

Este jueves se lanzó al mercado la secuela de "Hollow Knight" en distintas partes del conteniente americano, lo que provocó que los servidores de Steam, Xbox y PlayStation colapsaran en cuestión de minutos, debido a la gran cantidad de descargas.

A las pocas horas de su lanzamiento en tiendas digitales, este videojuego estilo 'indie' debutó con más de 500 mil jugadores en tan solo 3 horas, colocándose entre los títulos con más jugadores simultáneos de la historia de Steam y logrando cerca de un 98% de reseñas positivas.

Lanzamiento de Hollow Knight: Silksong colapsa las tiendas digitales

El videojuego fue creado por un pequeño equipo de cuatro desarrolladores en Australia, llamado "Team Cherry". Este segundo proyecto fue esperado durante más de 6 años por los amantes de esta saga, quienes ansiosos esperaban su estreno.

El anuncio oficial de esta secuela se dio el 14 de febrero del año 2019 a través de un corto tráiler en YouTube, el cual ya adelantaba un poco de esta nueva entrega prometería: nueva protagonista, nuevos enemigos y más movimientos y armas, un cambio que sin duda revolucionará la experiencia de juego.

Finalmente, el juego Hollow Knight: Silksong ya está disponible en las tiendas oficiales y plataformas digitales de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Steam, con un precio de oscila entre los 349 y 379 pesos mexicanos. Además, también estará disponible en el catálogo virtual del Game Pass en Xbox.

¿De qué trata Hollow Knight: Silksong?

En este juego de acción y aventura seguimos a Hornet, una princesa protectora de Hallownest, quien explora un vasto reino embrujado, descubriendo secretos fascinantes y enfrentándose a fuertes enemigos (enormes hordas de bichos y bestias) en combates letales y acrobáticos, mientras asciende a la cima de una tierra gobernada por la seda y las canciones.

Entre los requisitos recomendados para jugar esta entrega en tu computadora PC, destacan un procesador y un sistema operativo de 64 bits, tal como Windows 10 versión 21H1 o posterior. Además de un procesador Intel Cores i5-3470 y una memoria RAM de 8 GB. Para los gráficos se aconseja utilizar una tarjeta GeForce GTX 560 Ti o Radeon HD 7750, ambas de 1 GB.