Artemis II se prepara para despegar

Este sábado 17 de enero de 2026, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) realizó el traslado del cohete gigante SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento para preparar el primer vuelo lunar con astronautas a bordo en más de 50 años, bajo el desarrollo de la misión Artemis II.

Detalles del traslado del cohete SLS

Este cohete prepara su despegue tentativo para el viernes 6 de febrero de 2026. De acuerdo con información de la agencia espacial, el enorme cohete fue trasladado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, por sus siglas en inglés), hasta la plataforma de lanzamiento 39B, ubicada en el Centro Espacial Kennedy de Florida, Estados Unidos.

El lento recorrido para su posicionamiento fue de 6.4 kilómetros a bordo del vehículo transportador Crawler-Transporter 2 y la maniobra duró aproximadamente 12 horas. En los próximos días, señala la agencia, ingenieros y equipo técnico realizarán las últimas preparaciones del cohete para el ensayo general y, con ello, el despegue oficial.

Preparativos para el despegue de Artemis II

En esta prueba de demostración, prevista para el próximo lunes 2 de febrero, se revisarán las operaciones de abastecimiento de combustible y los procedimientos de cuenta regresiva. "El equipo cargará el cohete con propulsores criogénicos (superfríos), realizará la cuenta regresiva y practicará el vaciado seguro de los propulsores del cohete", detalla la agencia.

La misión Artemis II de la NASA será la primera misión tripulada del programa Artemis, una ambiciosa iniciativa que tiene como objetivo llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna nuevamente en un vuelo de diez días en el espacio, buscando mejorar las exploraciones espaciales y establecer una presencia a largo plazo en la Luna.

Composición de la tripulación de Artemis II

La tripulación que sobrevolará el satélite natural de la Tierra está compuesta por cuatro exploradores: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen. Esta primera misión de prueba servirá para validar los sistemas de soporte vital, comunicación y navegación de la nave Orion con tripulación a bordo.

De esta manera, la nave no aterrizará en la superficie, únicamente realizará una trayectoria de "retorno libre" alrededor de la Luna, utilizando la gravedad para volver a la Tierra. Posteriormente y una vez que el equipo se haya probado en el entorno real, la misión Artemis III entrará en acción, una iniciativa diseñada para marcar el regreso de la humanidad a la superficie lunar.

Para sintonizar el despegue de este histórico viaje lunar y no perderte ningún detalle del vuelo, el canal oficial de la NASA en YouTube activó una transmisión en vivo, la cual durará del 7 de enero hasta el momento del despegue. La grabación durará las 24 horas del día y ofrecerá imágenes continuas del cohete lunar durante el ensayo general y su despegue.

Finalmente, a pesar de que el lanzamiento se programó para el próximo viernes 6 de febrero, la agencia mantiene la ventana abierta hasta abril de 2026 como fecha límite.