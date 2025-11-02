Así es el nuevo sistema operativo creativo de Canva

Después de más de una década como la única plataforma de comunicación visual a nivel global, Canva lanzó el mayor avance de su producto: un sistema operativo creativo.

Esta actualización sin precedentes contempla una suite visual mejorada, la implementación de inteligencia artificial especializada en diseño y el acceso gratuito a la plataforma de software creativo Affinity.

¿Cómo es el sistema operativo creativo de Canva?

La empleabilidad y accesibilidad de Canva suben un peldaño más con el sistema operativo creativo, una herramienta que encuentra en México una oportunidad de crecimiento exponencial. De acuerdo con la plataforma, nuestro país ha producido más de 2.35 mil millones de diseños desde su lanzamiento en 2013, por lo cual es uno de sus principales contribuyentes a nivel mundial.

Para todos esos usuarios, Canva incorpora a su lista de herramientas cinco recursos mejorados relativos a la edición de video, diseño de correos electrónicos fieles a marcas, implementación de formularios y la adición de Hojas de cálculo con Canva Programación.

? Video 2.0: fiel a sus interfaces intuitivas, Canva rediseña y mejora su editor de video con herramientas de nivel profesional. Además de una línea del tiempo diseñada para recortar, sincronizar y superponer capas de forma sencilla, Video 2.0 implementa la opción "Video Mágico" y una biblioteca actualizada de plantillas de moda para generar contenido con una sola instrucción.

? Diseño de correos electrónicos: pensado para facilitar la difusión de contenidos por parte de marcas, negocios y empresas, Canva responde a las peticiones de sus usuarios, permitiendo llevar la creación de un correo electrónico a la misma plataforma donde los equipos de marketing ya diseñan su contenido. En cuestión de minutos, se podrá crear, personalizar y exportar correos que se mantengan fieles a sus marcas.

? Formularios: similar a Google Forms, Canva permitirá a sus usuarios recopilar información, comentarios, confirmaciones de asistencia y otro tipo de datos de forma atractiva, mientras mantienen su identidad visual. Los datos obtenidos serán transferidos de forma automática a Hojas de cálculo de Canva, manteniendo un ambiente de información centralizado y controlado.

? Canva Programación y Hojas de cálculo: estos nuevos ajustes facilitarán la creación de paneles de control, calculadoras o herramientas de aprendizaje. Son dos formas de análisis de datos que se actualizan automáticamente a medida que los datos cambian a tiempo real.

Una IA experta en diseño

Una de las características más llamativas del lanzamiento es la aplicación de la primera IA de diseño en el mundo. Con este recurso, bastará con imaginar un color, foto, video, textura o elemento 3D, y pedírselo a la herramienta para verlo plasmado en el diseño. Como si de un compañero de equipo se tratase, el usuario podrá etiquetar a @Canva en el proyecto para recibir comentarios, sugerencias o ediciones inteligentes sin interrumpir el flujo de trabajo.

Canva implementa herramientas para marcas

En beneficio de las marcas y negocios usuarios de la plataforma, Canva implementó en su nueva actualización las herramientas Canva Anuncios y Ecosistema de la marca, con los que las empresas podrán crear anuncios dentro de la página para lanzarlos en plataformas como Meta. Además, ofrece un seguimiento de la información para mejorar el contenido con base en las métricas de rendimiento. El ecosistema de la marca es una herramienta que permite compilar y guardar los recursos de la identidad visual de la marca: las fuentes, colores, logos y plantillas con el fin de poder trabajar desde cualquier equipo en cualquier momento.

Acceso gratuito a Affinity

Desde su adquisición en marzo de 2024, las herramientas de edición de fotos y diseño gráfico y vectorial de Affinity pasaron a manos de Canva. Esta compra incluyó los programas de Affinity Designer, Photo y Publisher. Con el nuevo sistema operativo creativo de Canva, ahora estos recursos son completamente gratuitos, abriendo la posibilidad de usar los diseños creados con este software en la plataforma.