Qué es Blender, el software gratuito detrás de "Flow"

"Flow" es una película que muestra un estilo visual único entre la animación y la cinemática de los videojuegos. En ella se sigue el viaje de un gato y sus compañeros.

La película sólo contaba con un equipo pequeño, independiente y con presupuesto limitado. Sin embargo, lograron crear una película conmovedora y que logró más de 60 reconocimientos.

¿Qué es Blender, el software con el que se realizó "Flow"?

El resultado de la película se obtuvo gracias a un software de código abierto llamado Blender, el cual está dedicado al modelado, iluminación, renderización, animación y creación de gráficos tridimensionales.

Este permite realizar composiciones digitales utilizando la técnica procesal de nodos, edición de video, escultura y pintura digital.

Con estas características, el director Gints Zilbalodis creó el universo 3D de "Flow". De acuerdo con una entrevista publicada en la página oficial de Blender, Gints confesó que el software lo aprendió a usar en línea, aunque el artista 3D, Konstant?ns Viš?evskis ya tenía conocimientos previos con este programa.

De acuerdo con HollyMontion, Gints, "en lugar del guion gráfico tradicional, envió una animática: tomas preanimadas que incluían las cámaras y la edición, que sirvieron como base de trabajo para los equipos franco-belgas de 3D", lo cual permitió que la película avanzara plano a plano.

Blender, al ser un software de código abierto, es accesible para todos por lo que Gints solo es uno de los varios talentos emergentes que han sido atraídos por este programa.

Esta no sería la primera vez que este programa es utilizado en una película de éxito. Por ejemplo, anteriormente se había usado en escenas de "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

En este sentido, se espera que Blender sea utilizado en futuras películas con más constancia.