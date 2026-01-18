Fan con enfermedad terminal consigue jugar GTA 6 antes del estreno

La industria de los videojuegos suele moverse bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, calendarios cerrados y estrategias de lanzamiento cuidadosamente planeadas. Sin embargo, en contadas ocasiones, estas reglas se flexibilizan para dar paso a gestos humanos que trascienden lo comercial.

¿Cómo ocurrió el acceso anticipado a GTA VI?

Ese fue el caso de Rockstar Games, que permitió a un fan con una enfermedad terminal jugar Grand Theft Auto VI antes de su estreno oficial, previsto para el 19 de noviembre de 2026. La historia salió a la luz a partir de una publicación realizada en LinkedIn por Anthony Armstrong, UI Integrator en Ubisoft Toronto, quien recurrió a sus contactos dentro de Rockstar Games y Rockstar Toronto para pedir apoyo en favor de un familiar cercano. El hombre, gran seguidor de la saga GTA, había recibido un diagnóstico devastador tras años de lucha contra el cáncer.

De acuerdo con el testimonio compartido por Armstrong, su familiar fue informado de que tenía entre seis y 12 meses de vida, aunque su estado de salud se había deteriorado rápidamente, reduciendo ese pronóstico a apenas unas semanas. Ante la posibilidad de no llegar al lanzamiento de GTA 6, Armstrong decidió hacer un llamado directo a la comunidad profesional de la industria.

Detalles sobre el gesto de Rockstar Games

En su mensaje explicó que el paciente vivía cerca de Oakville, Ontario, muy próximo a uno de los estudios de Rockstar, y planteó la posibilidad de organizar una prueba de juego privada. Reconoció también la necesidad de mantener la confidencialidad del proyecto y se mostró dispuesto a firmar un acuerdo de confidencialidad si era necesario. La publicación fue posteriormente eliminada, pero su impacto ya había sido suficiente. Según reveló el propio Armstrong en actualizaciones posteriores, el director ejecutivo de Take Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, se puso en contacto con él para dar seguimiento al caso.

Aunque Rockstar Games no emitió un comunicado oficial confirmando el acceso anticipado, Armstrong compartió una actualización final en la que aseguró haber recibido "excelentes noticias", agradeciendo públicamente el apoyo de quienes ayudaron a que su mensaje llegara a las personas indicadas.

Impacto en la comunidad gamer y la industria

Medios especializados como Insider Gaming recuperaron estas actualizaciones y señalaron que, por el tono del mensaje, todo apunta a que el deseo del fan fue cumplido o está en proceso de concretarse. Este tipo de acciones no son inéditas dentro del sector. En 2018, Rockstar permitió a un fan con enfermedad terminal jugar Red Dead Redemption 2 antes de su lanzamiento, un antecedente que refuerza la credibilidad del caso actual.