Mexicanos utilizan la IA para aprendizaje y productividad

Si hay algo seguro en este 2026 es que la IA seguirá implementándose en varias áreas de nuestra vida, sobre todo para beneficio del usuario. De acuerdo con el estudio "Our Life with AI" realizado por Ipsos con datos recopilados en 2025, el 66% de los mexicanos ya utiliza los chatbots en su vida cotidiana, esto muestra un crecimiento de 30 puntos en apenas dos años.

¿Cómo ha cambiado el uso de la IA en México?

A diferencia de años anteriores en donde la IA se usaba principalmente en México con un fin lúdico (78%), ahora el aprendizaje se ha vuelto en el pilar fundamental de la IA. El estudio señala que el 77% de los usuarios mexicanos recurre a esta tecnología para profundizar en nuevos conocimientos, lo cual supera la media mundial del 74%.

Entre otros usos clave que se le da a la IA se encuentran: "encontrar las palabras clave para comunicarse" con el 73% y "asistir en tareas diarias" con el 59%.

El impacto que ha tenido la IA en este tipo de actividades es gracias a los superusuarios conformada por estudiantes, docentes y padres, quienes registran tasas de adopción en mercados emergentes de hasta el 89%. E incluso, esto ha provocado que el 93% de los mexicanos manifieste interés en aprender más sobre esta tecnología.

Detalles sobre la adopción de chatbots en la vida diaria

Pero no solo la IA se centra en la adquisición del conocimiento en los usuarios; el trabajo también se ha visto impactado por esta herramienta. De hecho, el 71% de los mexicanos declara estar abierto a integrar más esta tecnología en su vida.

La confianza que hay en la IA para integrarla al mundo laboral ha sido también por las empresas, las cuales han decidido supervisar el desarrollo de la IA en el beneficio público, con un respaldo del 85% en México.

Incluso, el 66% de las personas cree que fomentar los avances en la ciencia, la medicina y otros campos a través de la innovación en IA es más relevante que proteger a las industrias a través de la regulación (34%).

Impacto de la IA en el ámbito laboral y educativo

"Los datos de este informe confirman que estamos en la era del hiperprogreso, donde la IA ha dejado de ser una tecnología experimental para transformarse en un motor de aprendizaje, creatividad y eficiencia", señala Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica en un comunicado.