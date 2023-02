Clásicos de Game Boy llegan a Nintendo Switch

CIUDAD DE MÉXICO

"Podrás jugar estos títulos en una Nintendo Switch, donde quieras, cuando quieras, cómo podías hacerlo entonces", indicó Nintendo durante su presentación.

Los juegos que se incorporarán del Game Boy son Tetris, Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game and Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II: Return of Samus, Wario Land 3, Kirby's Dream Land.

La visualización de la pantalla podrá ser modificada para apreciarse como en el Game Boy original, en la versión Pocket o Color. Además, los títulos que ofrezcan la opción, podrán jugarse en multijugador local.

Nintendo adelantó más juegos que estarán disponibles como The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, The Legend of Zelda: Oracle of Ages, Pokemon Trading Card Game y Kirby Tilt'n Tumble.

En cuanto a Game Boy Advance, los títulos que están disponibles son Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, Wario, Inc,: Mega Microgame$, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart: Super Circuit, Mario and Luigi: Superstar Saga, The legend of Zelda: The Minish Cap.

La empresa japonesa avanzó que se añadirán más títulos como Metroid Fusion, Kirby and The Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero Maximum Velocity y Golden Sun.

Los juegos que lo permitan podrán jugarse de manera multijugador local y en línea.

Los suscriptores a Nintendo Switch Online podrán acceder a los juegos de Game Boy, mientras que para tener también los de Game Boy Advance, es necesario tener la suscripción de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión.

Más novedades

Durante Nintendo Direct, la compañía nipona presentó Algunas un nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, el cual mostró algunas mecánicas del juego, y anunció el lanzamiento de Metroid Prime Remastered.

Zelda saldrá al mercado el 12 de mayo de 2023 y el último ya se puede conseguir en Switch.s