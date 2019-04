Notarios atentos en el proceso electoral

Los notarios de Reynosa participan en el funcionamiento y desarrollo del proceso electoral, a fin de recepcionar las incidencias de los ciudadanos y de los partidos políticos durante el desarrollo de la jornada comicial.

Por ley, los notarios están obligados a participar en los procesos electorales, incluso están preparando la firma de convenio con las autoridades estatales electorales, donde se permita apoyar sin invadir las esferas del IETAM y el INE.

"El caso más importante es que la no conformación de un ejercicio electoral, vayamos en apoyo de la autoridad electoral a instalar las casillas que no se han formado porque los que fueron designados para tal función no se presentaron, y de la misma gente que está en la fila se nombra a los funcionarios, ese es el más recurrente", dijo Alfonso Salinas Flores, presidente Estatal del Colegio de Notarios.

El día de la jornada las oficinas de los notarios, estarán abiertas de las 8:00 hasta las 18:00 horas, para recepcionar cualquier incidente.

Si en alguna casilla se presenta algún incidente que no amerite alguna intervención de la autoridad electoral penal, ya que los notarios participan en levantar actas de anomalías que no constituyen algún delito.

"Siempre y cuando estén dentro de las facultades que la ley electoral y de la ley del notariado prevé para la actuación notarial, somos coadyuvantes de la ley electoral", expresó.