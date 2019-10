"Nosotros sí cumplimos"; llama Ejército cobardes a delincuentes

Ciudad de México.

En un video interno, militares calificaron de cobardes los actos violentos de los integrantes del Cártel de Sinaloa registrados el jueves en Culiacán e indicaron que supuestamente fueron abatidos más de cinco de sus gatilleros.

"Cumplimos con el objetivo de detener a un delincuente, pero ellos cobardemente amenazaron con detener a inocentes, a mujeres, a niños a estudiantes y las familias, esto demuestra que son cobardes".

En el video obtenido por Reforma se muestran imágenes del entrenamiento operativo de los soldados y de civiles en Culiacán.

El audio indica que en el enfrentamiento directo los sicarios no pudieron causar más daño en los soldados, aún con su poder de fuego.

"Nos tiraron con todo, usando su máximo poder de fuego y no pudieron con nosotros a pesar de que sólo usamos lo necesario y no causar daño a la gente, no obstante de qué tenemos más potencia de fuego", se argumentó en la grabación, que no tiene logos de la dependencia militar.

"Nosotros protegimos a las familias sinaloenses porque sí tenemos valores y principios, porque sí amamos a México", concluye el video de un minuto 13 segundos.

La difusión interna del video entre soldados ocurre tras las críticas que tuvo el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.