Nosotros estamos a cargo de elecciones, revira INE a AMLO

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, atajó ayer que "México ya tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia". En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró ayer mismo que él mismo será el "guardián" de las elecciones, pues el INE no ha servido para detener fraudes, Córdova Vianello dijo que ese instituto es el responsable de vigilar que todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y todos los partidos se apeguen a la Constitución.

El consejero Ciro Murayama recordó que por mandato de la Constitución el INE es el único responsable de organizar las elecciones y los gobernantes están obligados a abstenerse de inuir en ellas. "El INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno: es independiente y autónomo. Así será en 2021", escribió en Twitter. Apenas el domingo Córdova acusó, sin responsabilizar a nadie en particular, que hay quien de forma "irresponsable" pretende señalar a las instituciones electorales como parte de la contienda y minar la autonomía de órganos como ese con el "pretexto de la pandemia" de Covid-19; ayer matizó su postura.

Llaman a defender autonomía

En cambio, los dichos del presidente López Obrador fueron considerados como una señal de que la autonomía del INE está en riesgo y así lo advirtieron legisladores del PAN y la exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanis, en foro sobre régimen político, organizado por Futuro 21.

A su vez, el diputado de Morena Porrio Muñoz Ledo llamó también a defender la autonomía e independencia del INE, aunque no consideró que esté en peligro, al menos, por las cuatro designaciones de consejeros electorales pendientes. Rerió que el INE fue el fruto de la transición democrática y en 1994 "hicimos el IFE más autónomo de la historia por calidad" de sus integrantes. Aun así, pidió proteger independencia y autonomía del organismo electoral.

Estimó que el Comité Técnico de Evaluación, que coadyuvará con la Cámara de Diputados para cubrir las vacantes en el INE, elegirá perles idóneos y autónomos.

En cambio, hay preocupación por las señales que ha enviado el Presidente, dijo la exmagistrada Alanis. Consideró como "una falacia" decir que el INE ha permitido fraudes electorales. Hay, dijo, signos ominosos de pretensiones de regresar al viejo régimen concentrador del poder del Estado en un solo individuo.

El senador del PAN Gustavo Madero advirtió signos de regresión. "Me preocupa el INE, pero más allá de eso me preocupa la amenaza a nuestra democracia", indicó. Con el estilo del Presidente, dijo, 2021 "va a ser una elección polarizada, conictiva y sucia, porque él ya dijo que desde sus mañaneras va a seguir haciendo campañas". Incluso, las elecciones serán casi un referéndum revocatorio, quién está con su proyecto y quién no. "Esto anticipa que el INE va a tener una tarea muy delicada, difícil y un momento de gran debilidad, y el Presidente lo va a ignorar"

"Hoy se señala que el gobierno ya es bueno, por lo que las instituciones no son necesarias. Eso es un postulado voluntario, pero en el país hemos construido instituciones que buscan impedir que esto ocurra", de ahí que deba defenderse al INE, pero debe hacerse con fortaleza en sus decisiones.

"Esto debe venir desde adentro, defendamos de esta forma la autonomía", llamó. Sería, dijo por su parte el exconsejero del INE Benito Nacif, "un enorme retroceso regresar a lo que afortunadamente dejamos atrás porque nunca funcionó". Por eso, la actual generación tiene la obligación de protegerlo y perfeccionarlo con reformas adicionales. En ese sentido, reconoció como un reto la necesidad de mejorar la scalización, pero "el INE no es policía anticorrupción".