No sabía 'Chofis' qué era el pasillo

"Yo no sabia de eso, pero le pregunté al 'Cone' (Brizuela) y ya él me dijo", admitió el canterano de Chivas, sobre el gesto en el que los jugadores del rival reciben al ganador del título entre aplausos como reconocimiento a su jerarquía en la Liga.



"Por ahí no se les veía con ganas a ellos, pero somos el Campeón, por ahí ellos también no querían hacerlo y lo tuvieron que hacer, entonces por ahí no perdieron esa humildad".



El "Chofis" destacó la presentación de los novatos debutantes con las Chivas, por lo que no cree que puedan resentir el arranque del torneo.



"Se siente muy bien verlos actuar, y más porque son canteranos. Lo hicieron muy bien me parece", opinó.



Respecto a su lesión de pubalgia, López dijo sentirse muy recuperado gracias al tratamiento personalizado que le ha dado el kinesiólogo argentino Fabio Álvarez.



"Matías me dijo que Fabio me iba a tratar, y como yo siempre confío en Matías lo hice, él tuvo esa lesión cuatro años y Fabio lo trató, luego cuando platico con él me dijo que había tenido futbolistas muy importantes como Lavezzi y en su momento a Maradona, entonces confíe en él y fue así como vamos saliendo de la lesión", relató el "10" de las Chivas.

"Él me dijo que en 40 días (se recuperaba) y van por ahora más o menos 30, entonces nos quedan 10 que es lo que le digo a Matías, que en una o dos semanas yo ya estaré al cien".



¿No te dejó muy dañado el golpe en la zona genital del chileno Osvaldo González?

"No muy dañado, pero sí le comentaba al 'Aris' (Hernández) que no sentía nada, que me sentía raro, pero ya todo bien. Todo en su lugar", respondió.