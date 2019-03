´Nos vemos en tribunales´... Tatiana Clouthier a Krauze

"¡Nos vemos en los tribunales!", responde sin titubear Tatiana Clouthier a la amenaza de Enrique Krauze de demandarla por exhibirlo como orquestador, con vastos recursos empresariales, de "una campaña de difamación" contra Andrés Manuel López Obrador.



Ya desde el proceso electoral, el año pasado, Krauze había tratado de intimidarla –dice– cuando ella declaró que daría a conocer que detrás de la guerra sucia contra López Obrador, que incluía entre otras páginas digitales a PejeLeaks, estaban "cuatro-cinco nombres que van a sorprender a este país".

Revela: "Me mandó decir, indirectamente, que pobre de mí que me atreviera, porque me iba a demandar".

–¿Así?

–Hizo el comentario como para "dile a Juan para que te oiga Pedro", ¿no?

Y tras revelar en su libro Juntos hicimos historia que Krauze participó junto con prominentes magnates, como el sinaloense Agustín Coppel, en la estrategia para descarrilar a López Obrador –el historiador calificó esto de falso y dijo que se reservaba el derecho de proceder legalmente contra ella–, Clouthier no se amilana.

"Yo no me aviento habladurías", afirma la diputada federal de Morena, quien afirma que tiene evidencias de lo que escribió y que además lo hizo con "un abogado al lado". "No me atrevería a poner esto si no tuviéramos las pruebas en la mano."

En entrevista con Proceso, la tarde del jueves 14, en medio de la aprobación en la Cámara de Diputados de la revocación de mandato –que, dice, no es para la reelección de López Obrador ni de nadie–, la hija del prócer panista Manuel Clouthier del Rincón ratifica:

"Para mí (el libro) le hace un bien a México y era necesario que se supiera, porque siguen moviéndose las manos oscuras y siguen moviéndose muchas cosas en contra de Andrés Manuel; tantas mentiras como en la campaña."

Y es que, ese mismo jueves, Krauze descalificó en su cuenta de Twitter el contenido de Juntos hicimos historia: "Tatiana, la hija de mi amigo y compañero Manuel Clouthier, publica un libro en el que me difama. Todas sus afirmaciones son mentiras. Me reservo el derecho de actuar legalmente".

Pero Tatiana destaca que la eventual demanda legal de Krauze en su contra busca tapar el fondo del asunto: El uso de abundante dinero privado para difamar y descalificar a López Obrador.

También, añade, Krauze pretende rehuir su responsabilidad en este esquema de guerra sucia cuando, en carta a Carmen Aristegui, se dice víctima de una "persecución desde el poder", igualándose a la periodista que reprimió Enrique Peña Nieto.

"Lo que él hizo con Carmen es quererse cobijar sobre un tema para que no nos vayamos al tema central. Éste no es el tema: Aquí no estamos diciendo que él no tiene derecho a decir lo que le dé la gana. La discusión es que se usó la mentira para descalificar y orquestar una campaña de difamación en contra del hoy presidente de la República. Son dos temas."

–Dice que es víctima de una "persecución desde el poder".

–¿Del poder? ¡Qué pinchi poder tengo yo, caray!

–Se refiere, por lo visto, a López -Obrador.

–¿Pero López Obrador qué tiene que ver conmigo?

–Usted coordinó su campaña.

–Pues sí, pero a las pruebas me remito: he visto al señor, desde que tomó posesión, en una conversación privada y vinculativa, una vez. ¡Entonces, por favor, caray!

Y revira al historiador: "Pregúntale cuántas veces ha visto él a Agustín (-Coppel), cuántas veces lo vio en campaña, pregúntale cuántas veces fue a Berlín 245, pregúntale por qué se cambiaron de domicilio las reuniones".

Buscado por Proceso, Krauze se negó a una entrevista.

Millones del gobierno

Y es que en Juntos hicimos historia, libro publicado por Grijalbo –cuyo director editorial es Ricardo Cayuela, discípulo de Krauze–, Clouthier documenta una trama, iniciada en 2016, que involucra al historiador y al empresario Agustín Coppel para evitar la llegada de López Obrador a la Presidencia; su centro de operaciones fue una casona ubicada en Berlín 245, Coyoacán, y otros domicilios.

El contenido del libro coincide, en parte, con la publicación, en el periódico Eje Central, el jueves 14, del reportaje Operación Berlín, que identifica a Krauze y a Fernando García Ramírez, su ayudante, en la difusión de noticias falsas contra López Obrador, con el financiamiento de los empresarios Coppel, Germán Larrea y Alejandro Ramírez Magaña.

Esa misma mañana del jueves 14, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el exfiscal electoral Santiago Nieto Castillo, identificó a quienes, según él, participaron en el financiamiento del documental El populismo en América Latina, entre ellos el Consejo Mexicano de Negocios, presidido por Ramírez, que destinó 96 millones 900 mil pesos para la producción.

El funcionario, quien presentará denuncia ante la Fiscalía General de la República, aseguró que también financiaron el documental la trasnacional española OHL México, con 186 millones de pesos, y Grupo Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, así como Alejandro Quintero Íñiguez, expublicista de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México.

Clouthier aclara que sólo se hace responsable de lo que escribe en su libro, en el que revela también que tuvo información en el sentido de que el Consejo de la Comunicación, creado por prominentes empresarios dedicados a la publicidad, fabricaba materiales para la campaña sucia contra López Obrador.

Sin embargo, asegura que cada una de las campañas descritas ha tenido como único objetivo descarrilar a López Obrador.

"El paquete es contra el mismo personaje, pero hay diferentes frentes y no son los mismos necesariamente. Pueden parecer, porque se parecen en el mismo odio. No sé si entre ellos se coordinaban o no, pero sé que había tres frentes."

En el caso específico de Krauze, la legisladora destaca cómo las empresas de éste han sido beneficiadas por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, expanistas, y del priista Enrique Peña Nieto: "(Entre) 2012 y 2016 las compañías del empresario cultural recibieron del gobierno federal más de 162 millones de pesos mediante contratos de adjudicación directa".

Añade: "El historiador juega en varias pistas. Durante las administraciones federales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Editorial Clío, libros y videos, S.A. de C.V., cuyo director general es precisamente Krauze, recibió 103 millones 93 mil 559 pesos para ´promover el trabajo´ de distintas dependencias federales. Cabe subrayar que durante la administración del panista Vicente Fox, la empresa Clío se llevó más de 5.7 millones de pesos en adjudicaciones directas para la adquisición de las ´canciones completas de Francisco Gabilondo Soler´".

(El jueves 14 el columnista Miguel Badillo publicó en la revista Contralínea que, en su sexenio, Peña entregó a dos empresas de Krauze –Letras Libres y Editorial Clío– 88 millones 762 mil pesos, a un promedio mensual de 1 millón 232 mil 805 pesos).

´No puedo levantar falsos´

>Tatiana Clouthier rechaza que por lo que escribe en su libro Krauze sea perseguido: "Ahora se está cobijando con que ´me quieren callar´. ¡No! ¡No tiene que ver con libertad de expresión! Yo puedo decir lo que yo quiera, pero no puedo levantar -falsos".

> El libro cumplió sus dos propósitos: "Uno es contar lo que pasó en la campaña ganadora, y dos, las campañas políticas se hacen con dinero público, y los mexicanos tiene derecho a saber. Eso es todo".

>Pero dices mentiras, dice Krauze.

>Nos vemos en el tribunal, como dijo.

>¿Midió las consecuencias al escribir el libro?

>Estuve con un abogado al lado, revisamos cosas. Tuve esta conversación con notas al lado. Y el abogado me cuestionó como si estuviéramos en un juicio ya. La tarea, la hice.