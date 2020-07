Motul.

"Nos va a llevar la chingada", clamó el alcalde Roger Aguilar Arroyo en un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien pidió redirigir al sector salud los recursos destinados al Tren Maya y al aeropuerto de Santa Lucía y, en lugar de construir la refinería para producir gasolina, se produzca oxígeno.

También lo instó a utilizar "ese pinche avión presidencial" para ir a buscar médicos y enfermeras a países que no estén sufriendo la pandemia de Covid-19.

En su desesperado mensaje videograbado de 6 minutos con 37 segundos, que difundió el 19 de julio a través de las redes sociales, y en el que le habló "de frente, con el corazón", "así como hablamos los yucatecos y todos los sureños", el munícipe motuleño pidió al mandatario construir más hospitales pues ante la pandemia de Covid-19 los que hay están saturados.

"Le hablo de frente con el corazón pidiéndole por favor redireccionar la política del país en beneficio del estado y de todas las personas que a estas horas del día están sufriendo la terrible causa del covid-19", expresó.

Como hermano y compatriota, dijo al presidente que, en el caso de Motul, el nosocomio con que se cuenta, fue construido en 1974, el mismo año en que él nació, "-vea que cansado y gastado estoy yo-, tiene más de 45 años ese hospital y ya ha sido rebasado desde semanas pasadas".

Y le notificó "de manera clara" que se han estado enviando motuleños enfermos de covid-19 a Mérida "y se nos están quedando, se nos están muriendo en las puertas de los hospitales; ya no hay camas, ya no hay cupo, pero eso usted lo sabe, porque se lo informa el personal de salud".

Comentó que "es desgastante ver cómo a las 2 de la mañana te están hablando las familias para decirte, en las puertas del hospital, que se está quedando sin oxígeno y simplemente los está atendiendo el personal de seguridad; están a veces esperando sobre 10 ó 12 turnos para que los puedan atender".

Recordó que en Yucatán ya fallecieron dos presidentes municipales a causa del coronavirus, "pero no por eso yo le marco, no por eso yo le hablo, porque es nuestra obligación y para eso nos pagan, nosotros a diario damos la cara, hemos trasladado personalmente a personal con covid en nuestros vehículos arriesgando nuestra propia vida".

"No es problema porque para eso nos eligió el pueblo como los eligió a ustedes, lo hacemos de corazón", agregó, y aclaró: "lo que le pido es redireccionar la política del país y de la economía".

"Estamos haciendo el Tren Maya, que sería una obra muy buena si no tuviéramos la pandemia. ¿Para qué queremos una inversión millonaria, derramar tantos miles de millones de pesos en esa obra si a la larga lo único que verán los turistas serán panteones de gente ya muerta en la península de Yucatán? Estamos haciendo el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Para qué lo queremos, señor presidente, si ya no hay aviones que vuelen?", cuestionó.

Destacó que "lo que necesitamos es construir un hospital, varios hospitales, que sea la huella de su gobierno".

QUE SIRVA PARA ALGO EL AVIÓN



"Ese pinche avión presidencial utilícelo usted por favor para mandar a otros países que no están sufriendo la epidemia a buscar más médicos, más enfermeros, a salvar vidas".

Aunque consideró que "está bien planeada la refinería para bajar los costos de la gasolina", destacó que "hoy día lo que necesitamos es producción de oxígeno. ¡Nos estamos quedando sin oxígeno!" pues los contagios aumentan cada día.

DEMANDA

´De la manera más atenta´

Aguilar Arroyo pidió a López Obrador: "haga caso a este presidente municipal que le está hablando desde la casa donde nació Felipe Carrillo Puerto a nombre de todos los motuleños, de todos los yucatecos y de todos los mexicanos".

"Me dirijo a usted con mucho respeto porque de no ser así nos va a llevar la chingada y no nos va a llevar al rancho de usted, qué bueno sería que nos lleve al rancho de usted a que comamos un rico cabrito...", expuso.

"¡Nos está llevando la fregada!, ¡Urge hospitales en la ciudad de Motul!, ¡Urge hospitales y médicos en todo el país!, ¡Eso es la política del momento!, ¡Es lo que requiere nuestro país!; ¡Nuestro país requiere salud, necesita atención, necesita oxígeno, ambulancias!", clamó.

Y lo urgió a construir hospitales, uno de ellos en Motul, para lo cual le ofreció donar el terreno igual que otro para "fabricar" ahí una universidad "para crear más médicos y enfermeros".

Asimismo, arremetió contra los legisladores federales que a pesar de sus onerosos emolumentos nada están haciendo para orientar la política del país hacia esas prioridades.

Finalmente, agradeció al mandatario: "Muchas gracias AMLO, dios te bendiga y te cuide por tener los huevos muy bien puestos como los tenemos todos los motuleños, ¡huevos motuleños!".