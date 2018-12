Nos va a ir muy mal: Claudio X. González

Ciudad de México

Claudio X González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción, aseguró que al País le va a ir muy mal con la nueva Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

"AMLO en contra del libre mercado, en contra de la reforma energética y a favor de una visión retrógrada, estatista, intervencionista, anquilosada", dijo.

"Los mercados van a reaccionar a este maniqueísmo de manera negativa. Nos va a ir mal, muy mal. Lástima".

A través de su cuenta de Twitter, lo llamó obcecado y condenó que siga con su diatriba contra el neoliberalismo y el libre mercado, lo que podría terminar por afectar ese sector.

"Ojo, incertidumbre no hay inversión y sin inversión no hay cuarta transformación", soltó.

El empresario criticó el perdón anticipado que el político tabasqueño ofreció a quienes integraron el Gobierno saliente.

"Habla de acabar con la corrupción pública y privada: de acuerdo", aseveró.

"Acto seguido reitera la amnistía a la corrupción de la administración más corrupta de la historia moderna del país y ya nombró un consejo empresarial con graves conflictos de interés".

Según Claudio X. González, el primer mensaje del Presidente, pronunciado en la Cámara de Diputados fue como una clase de populismo combativo, simplismo y maniqueísmo.

"No dudo que guste a amplios sectores, pero apunta hacia atrás, hacia el pasado, no hacia el futuro", sostuvo tras afirmar que los proyectos prioritarios del fundador de Morena no tienen ni pies ni cabeza.

El exdirigente de Mexicanos Primero, lamentó que el Jefe del Ejecutivo haya reiterado su decisión de cancelar la reforma educativa.

"De lo más grave, quizá lo más grave, en un mensaje que contiene muchas amenazas para el futuro del País", expresó.

El activista criticó que la etapa de transición no haya servido como un aprendizaje para López Obrador, ya que eso incrementa la zozobra.