"Vamos a ganar la reforma energética , compañeros; nos los vamos a chingar", aseguró el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, durante su participación en la mesa "La 4T va", celebrada en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, en la que también afirmó: "Vamos a salir de la pandemia con una sociedad de lectores, eso se los vamos a ganar chingadazos, no hay ninguna duda".

Ante un buen número de asistentes, el funcionario también comentó: "Vamos a salir de la pandemia con un nuevo proyecto de salud vinculado a los ciudadanos, de salud pública, no privada".

Y ahí el funcionario llamó al pueblo a actuar: "Ahora bien: ¿va a poder solo Andrés Manuel desde el Gobierno? No, no, digámosle la verdad: ´Andrés, no vas a poder solo desde el Gobierno, necesitas pueblo organizado, coño´. Necesitamos ser la quinta palanca de la 4T. Pueblo organizado, pueblo defendiendo, pueblo proponiendo, pueblo criticando. El miedo que de repente adquirimos como Gobierno a la crítica hay que despojarnos de él".

Taibo II abundó en que hay dos tipos de crítica: "la crítica pinchurrienta de los magnates de la comunicación, de los pirrurris del pasado, de los corruptos intelectuales que vivieron de beneficios y negocios turbios, y bueno, esos nos hace lo que el viento a Juárez: nos pasa por abajo de los pantalones. Y hay otra crítica que es justa, la del ciudadano".

El director del FCE agregó: "Necesitamos pueblo organizado y en las próximas batallas mucho pueblo organizado, mucho más de lo que teníamos cuando ganamos la batalla de las elecciones. Ahí íbamos hacia arriba, la ola venía, nomás te montabas en la ola y órale, ahora no, ahora ¿qué tenemos enfrente? Tenemos un PRI que es despojo de lo que era, tenemos un PAN que tiene dudas si irse a negociar con el Papa y el Papa es de izquierda, no los quiere; tenemos un PRD que ya está a punto, lo poquito que les queda van a tener que irse a los ranchos que ilegalmente adquirieron durante sus administraciones".

Dijo entonces que hoy la derecha es un conglomerado de los grandes negocios del poder, algunos gobernadores en algunos estados y un aparato mediático como nunca se había visto en la historia del país.

"Desde la época de Madero no se había repartido tanta mierda contra el presidente como la que se ha repartido en estos últimos dos años. Mentiras, noticias falsas, insultos, desinformación para aventar para arriba".

Pero además, Taibo II al hacer el análisis de la 4T, opinó que creía que cuando arrancó la 4T "Andrés tuvo dos errores de cálculo: el primero es que al tomar el gran timón del aparato del Estado no sabía el lío en el que se metía, no tenía una percepción clara, ni él ni nadie, ninguno de los que avanzamos por este camino de qué era el aparato del Estado", y el segundo, añadió, fue la lentitud del aparato del Estado.