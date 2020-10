Nos exigió Iberdrola gas barato, Bartlett

Ciudad de México.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, señaló que no se logró un acuerdo con la empresa española Iberdrola para la construcción de la central eléctrica en Tuxpan por temas de tarifas para el suministro de gas natural.

Durante su comparecencia ante diputados con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el directivo explicó que luego de no lograr un acuerdo, será la Comisión la que realice la central de ciclo combinado en la región.

"Iberdrola, como acostumbraron en esta reforma las empresas privadas, se va a colocar en los terrenos de la CFE para utilizar todos los servicios que tiene la CFE; se coloca en Tuxpan y solicita permiso. Iberdrola nos exige a nosotros que le vendamos el gas al precio que ellos quieren y nosotros somos competidores en el mercado. ¿Nosotros le vamos a dar el gas a mi competidor al precio que quiere? ¡Pues no! Y no llegamos a un acuerdo con Iberdrola de aportarse el gas.

"Nos dijeron la amenaza: ´es que si no nos das el precio que nosotros queremos, pues ya no vamos a invertir en este país´. Y hace un escándalo en Veracruz de que se van a quedar los veracruzanos sin tanto empleo, y no se van a quedar porque ahí vamos a hacer una planta nosotros. Creen que CFE tiene que darle los servicios que ellos quieren, y fíjense que somos competidores y yo no tengo por qué subsidiar a mis competidores, yo tengo que ganar por una economía de mercado", señaló Bartlett.