Noroña llama "bocona" y pide "darle una chinga" a diputada

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal del PAN, Adriana Dávila, anunció que denunciará a su compañero de Legislatura, el petista Gerardo Fernández Noroña, por haberla acusado de estar vinculada a la trata de personas en su natal Tlaxcala y por decir que es más "bocona que la chingada", además de que pidió que le hagan llegar elementos para "ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".



Adriana Dávila recibió el respaldo de diputadas y diputados federales de oposición (PAN, PRI, PRD y MC), quienes exigieron una disculpa pública al legislador petista y dijeron que cuando agreden a una, las agreden a todas.

En conferencia de prensa, Dávila dijo que el pasado 4 de octubre en el Congreso local de Tlaxcala, Fernández Noroña dijo: "Me comentan que hay una diputada, que fue senadora, y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

Por esto, la diputada realizó una conferencia donde anunció que solicitará, a las autoridades locales y federales, la protección por el riesgo que representan las declaraciones de Noroña a su integridad y la de su familia, en específico de su hija.

"Derivado de sus comentario y ante los riesgos que ello implica iniciaré los trámites ante las autoridades competentes, tanto federales como locales, para presentar las denuncias que correspondan a fin de protegerme y proteger a mi familia especialmente a mi hija, en el contexto de violencia feminicida que vivimos en México sus palabras cobran relevancia y aumentan el riesgo de sufrir alguna agresión en contra, de quienes como yo hemos manifestado nuestras diferencias sobre su posición ideológica y política, pero también ante el cargo que desempeña corremos el riesgo que su ejemplo arrastre a otros actores tanto políticos como sociales a replicar sus acciones", dijo Dávila Fernández.

Este tema llegó al pleno de la Cámara de Diputados y aquí Noroña se quejó de que no le daban la palabra y sí se las otorgaban a los panistas para injuriarlo, pues él nunca se refirió a nadie en específico.

Sin embargo, el vicecoordinador del PAN, Elías Lixa, le recordó que la única diputada federal que actualmente está en funciones y que fue senadora y estuvo como presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, fue Adriana Dávila.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, respaldó a la panista y dijo: "A nombre del PRD acudimos a esta conferencia de prensa de manera muy solidaria con nuestra compañera Adriana Dávila y con todas las mujeres de la Cámara, el atentado que hoy está sufriendo nuestra compañera diputada, es un atentado para todas y las mujeres nos ha costado mucho trabajo arrebatar cada uno de nuestros derechos y no vamos a permitir que alguien que se dice compañero nuestro violente a una compañera que su trabajo ha dado muestras de la lucha que ha encabezado en favor de las mujeres y las niñas en Tlaxcala".

Además, la priísta Lucero Saldaña aseguró: "hay un Comité de Ética también de esta Cámara, que esperemos revise y que sí haya sanciones porque cuesta trabajo una disculpa pública, pero la sanción da ejemplo, y lo que queremos es que separe estos agravios, amenazas, difamaciones a la ligera, que perjudican a una persona, pero también a toda una institución".

Martha Tagle de MC, describió: "Si bien nos ampara el artículo 61 de la Constitución para que no seamos reconvenidos en nuestros dichos también tenemos que actuar con responsabilidad y respeto a la Constitución y a las leyes y lo que está haciendo el diputado Fernández Noroña con esta forma de agredir a la diputada Adriana Dávila se llama violencia machista y no podemos permitirla".