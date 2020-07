Norman Santos, nuevo presidente del Frontera

El equipo Frontera FC que participa en la Tercera División Profesional informó de manera oficial que tienen nuevo presidente, se trata del reynosense Norman Eleuterio Santos González, quien relevará en la silla a Adán Pérez. Norman recibe su primera oportunidad en un cargo directivo dentro de un equipo profesional, reto que lo tiene muy entusiasmado ya que a sus 39 años de edad asegura que tiene mucha pila.

"Muy emocionado por este nuevo reto que se me presenta, ya como todos sabemos el señor Adán Pérez no seguirá en esta temporada y gracias a la confianza que hay pues se me dio a mi ese lugar. Al frente de un equipo profesional es la primera oportunidad que se me da, ya estaba trabajando aquí en Frontera FC desde que comenzó el proyecto de las juveniles, luego abrimos la escuelita de futbol coordinando las infantiles y bueno en este mi tercer año ya soy tomado en cuenta como directivo", explicó el entrenador.

Norman comenzó en el 2004 su carrera como director técnico en preparatorias, en el 2007 se unió a la escuela oficial del América, luego vendría un amplio recorrido por diferentes academias de futbol hasta llegar a la Tercera División Profesional.

El nuevo presidente ya se puso a trabajar y tiene muy claros los objetivos a cumplir.

"El primer objetivo es hacer un equipo de formación, no solamente debutar por debutar y que los jugadores tengan solamente 15 minutos jugados, nuestro compromiso y la mira es que el muchacho sume minutos, que jueguen, que sepan que más adelante pueden llegar a una Segunda o una Primera, vamos a reestructurar, queremos hacer un equipo con un plan a dos o tres años y

queremos incluir a mucho jugador menor y mediano, estamos hablando de los 2004 y 2003", comentó. El Frontera FC continúa invitando a todos los jóvenes futbolistas de la región para que vayan a su página de Facebook y se registren para la próximas visorias.