Normalizan el abasto de carburantes

Río Bravo, Tam.- Desde la noche del miércoles, madrugada, mañana y tarde del jueves, ya de apreciaba un marcado descenso en las filas de gasolineras que cuentan con carburantes en sus inventarios.

Puntos de distribución ubicados en avenida Madero con Nayarit y con Baja California, no presentaban más de cinco autos por bomba despachadora, mientras que las estaciones que aún no eran abastecidas por Pemex, no presentaban fila alguna, como sucedió en los días domingo, lunes, martes y parte del miércoles.

Se espera que la situación se normalice, como lo anunció el Gobierno Federal, además que se hace el exhorto permanente a no realizar compras de pánico.

Consumidores como el joven Gregorio Garza, alertaron en redes sociales desde la noche del miércoles, que las largas filas de más de un kilómetro, habían llegado a su fin por ahora.

PERSISTE. Pese a que ya no hay compras de pánico en gasolineras con inventario, las que no tienen en existencia, tampoco presentan filas.