Normaliza Pemex abasto fronterizo

Matamoros, Tam.- La situación de escasez de gasolina se ha normalizado en esta frontera, ya que se ha estado trabajando desde la semana pasada y con la apertura de importación las 24 horas de las pipas que vienen de Brownsville y que siga abierta la terminal de Cadereyta, tendremos suficiente abasto, informó Miguel Ángel Garza.

El presidente de la Asociación de Gasolinas de Matamoros, señaló que desde hace un par de días ya no se tiene escasez de gasolina y si hay alguna estación de servicio que no cuenta con el combustible es porque no ha querido surtir y no por falta de producto.

Explicó que las pipas de Brownsville están trabajando turno y medio y esto es lo que más nos ha ayudado para mantenernos surtidos y que la mayoría de las gasolineras puedan estar abastecidas.

"Si sigue habiendo algunas estaciones de servicio con filas es porque los usuarios buscan cargar en donde está más económica ya que es donde se siguen registrando donde la Magna está por debajo de los 14 pesos", dijo.

Cabe mencionar que durante esta semana Pemex incremento 35 centavos el costo de la gasolina y es por eso que ha subido un poco los costos de ejecución que estamos manejando para nuestros clientes.

Agregó que los precios van a seguir variados pero estamos con los mismos márgenes de siempre, y así cada cliente puede decidir donde comprar su gasolina.