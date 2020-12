´Normalidad´ inalterable

Tras darse a conocer que Reynosa permanecerá por lo menos hasta el 6 de enero en la Fase II de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid, esto dio certeza en la "nueva normalidad" a todos los giros comerciales, incluyendo a la venta de bebidas alcohólicas, en el sentido de que no habrá cambios durante las temporadas de navidad y año nuevo.

Pese a que especulaban sobre la implementación de la "Ley Seca", el texto publicado en el Diario Oficial del Estado expone que los depósitos de bebidas embriagantes trabajarán de lunes a viernes hasta las 20:00 horas y el sábado hasta las 15:00, mientras que los domingos continuarán cerrados.

Para cumplir con el protocolo del Covid-19, la capacidad de atención para los salones de belleza y otros relacionados es al 50 por ciento, al igual que para el comercio al por menor en tiendas de autoservicio, departamentales, textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado.

También para los enseres domésticos, librerías, neverías, dulcerías, entre otros, aunque con horarios de cierre que van desde las 19:00 hasta las 23:00 horas.

En el caso de los supermercados todo permanece igual, restringiendo el acceso para las compras a un solo miembro por familia.

Las iglesias tampoco tuvieron cambios, por lo que mantendrán las misas presenciales los días miércoles, sábado y domingo.

El nuevo decreto expone que los tianguis, así como los puestos fijos y semifijos, deben restringir sus operaciones a un 30 por ciento de lunes a domingo hasta las 16:00 horas.

Además de que cada puesto deberá estar distanciado al menos cinco metros uno de otro y se prohibe la venta a personas que no porten cubrebocas, no se apliquen gel antibacterial o que no guarden la sana distancia.

NADA DE BANDAS

Restaurantes con la música grabada

Por lo menos hasta el 6 de enero los restaurantes y negocios dedicados a la venta de alimentos no podrán contratar a grupos o bandas de música en vivo para cumplir con el protocolo sanitario del Covid-19.

La actualización del decreto expone que la música deberá restrigirse a grabadoras o a plataformas digitales.

Mientras que el servicio en general debe concluir a las 23:00 horas, recibiendo el último pedido a las 22:30 horas, de lo contrario enfrentarían sanciones.

Horario de bebidas

Lunes a viernes:

Hasta las 20:00 horas.

Sábados:

Hasta 15:00 horas.

Domingos:

Sin venta.

Comercio

50% de capacidad.

Tianguis:

30 % de capacidad.

Esparcimiento

Las actividades de recreación, como teatros, museos, al igual que los eventos sociales continúan permitidos, pero esto último con una asistencia máxima de 75 personas.

Mientras que en lo que respecta a los circos, el decreto es claro: "Circos cerrados".

El comercio en general no tiene más afectaciones, al permanecer Reynosa en Fase II.