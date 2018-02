Norma sufre acoso sexual y robo en un autobús; en el MP se burlan de ella (Video)

CIUDAD DE MÉXICO .- Norma Aldaz, estudiante de maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue víctima de acoso sexual y robo a bordo de una unidad de la línea de autobuses Futura.

A través de las redes sociales la joven denunció que cuando viajaba de San Luis Potosí a la Ciudad de México, en una unidad asignada sólo para mujeres, el chofer del autobús permitió a un hombre que abordara sin el boleto oficial.

“En Querétaro J. Hernández, sin identificación subió al camión, sin boleto oficial debido a que el chofer del camión le permitió el acceso; al bajar del camión los guardias de seguridad identificaron que Juan Hernández ya había sido acusado anteriormente por otras mujeres en la misma central de autobuses. Lo denuncié pensando en que no quiero que le pase a otra mujer ¡Basta de que nos agredan con la seguridad de que no pasará nada!”, escribió Norma en su cuenta de Facebook.

Y este miércoles, en entrevista con Radio Fórmula, precisó que el pasado lunes 29, a las 12 de la noche, tomó el autobús en San Luis Potosí, y en Querétaro varios hombres subieron a la unidad en la que viajaba sola. Uno de ellos se sentó en otro lugar, pero al verla se sentó a su lado, aunque el lugar “no le correspondía porque el autobús era sólo para mujeres”.

Fue alrededor de las tres o cuatro de la madrugada cuando se despertó y vio que el hombre estaba sentado a su lado, con la mano sobre su zona genital. Ella adoptó una posición de alerta, pero se volvió a quedar dormida, y cuando la unidad estaba entrando a la Ciudad de México despertó nuevamente y el hombre ya tenía la mano dentro de su bolsa.

“Lo veo, empiezo a pegarle, a gritarle, alguien se le acerca y le pide que se mueva y él empieza a abrocharse los pantalones, lo llevan hacia atrás, le empiezo a tomar fotos y video, me voy directamente con el chofer y le digo que me habían intentado robar y que me estaban acosando, que qué hacía llegando a la central”, relató.

El chofer le preguntó si estaba segura de querer denunciar y ella le ratificó su intención.

Al arribar a la central llamaron a los policías privados y éstos detuvieron al agresor, a quien reconocieron porque ya había sido denunciado anteriormente por la misma razón. Después de revisarlo le encontraron la cartera de la joven, por lo que fue trasladado al Ministerio Público.

“Me dijeron (en la agencia del Ministerio Público de Coyoacán) que lo más grave era el robo, que para que procediera por acoso o algo parecido me debió de haber visto directamente a los ojos mientras se masturbaba o me tuvo que haber tocado o violado”, dijo la afectada.

Luego le indicaron que si quería que el sujeto se fuera detenido, que procedía el robo por cien pesos, y se burlaron de ella por el monto. Y aunque le tomaron la declaración, ella pedía que la denuncia contuviera lo relacionado con el acoso, hecho que dejaron anotado, pero le retiraron lo relacionado con el pantalón.

“Yo pedía que lo pusieran y me decían que era una denuncia de robo y que eso era muy irrelevante y en la declaración me preguntaban del color de mi bolsa, de piel, café, no tiene marca, eso era muy relevante, pero que hubiera tenido los pantalones descubiertos no lo era. Después de una discusión, yo muy alterada, dejaron lo del pantalón para que no me quedara inconforme”, comentó.

Explicó que su novio escribió un mensaje en Facebook donde etiquetó a la empresa Futura, que le respondió después de que el mensaje se compartió innumerables veces, y le aseguraron que coadyuvarán en lo que sea necesario.

De acuerdo con la joven, se le solicitó a la empresa que ofrezca una disculpa pública, pero sigue sin responder y defendió al chofer.

Posteriormente Estrella Blanca emitió una comunicación en la que aseguró estar “en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de esclarecer cualquier situación que pudiera derivarse del servicio que se ofrece al público en general”. Pero nada de la actuación del chofer y el acoso y robo sufrido por la joven.