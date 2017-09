Ciudad de México

Demi Lovato no repara en habladurías sobre su presunta rivalidad con artistas como Ariana Grande, Miley Cyrus y Selena Gomez.

Con “Sorry Not Sorry”, su más reciente sencillo, ya en el Top 100 de todo el mundo, la cantante y actriz volvió al candelero de la música, y a competir con Selena, quien suena con “Fetish” y “Bad Liar”; con Ariana, quien lanzó “Quit” meses atrás, y con Miley, quien promociona “Malibu” e “Inspired”.

“La rivalidad la genera quien la habla, quien la menciona. Yo no me siento competidora de nadie, porque no creo que sea un juego para ganar, sino para compartir música e inspiración.

RESPETO Y APRECIO

“A todas las respeto, a todas las aprecio, y hay espacio para nosotras y para muchas más. En general, la música funciona por el gusto, por la empatía de una canción con quien la escucha, y hay posibilidades infinitas de escuchas en todo el mundo. Hay espacio, insisto, para todas”, señaló Lovato en enlace telefónico.

Desde su residencia en Los Ángeles, la estrella juvenil, que ha sido muy cercana a las figuras mencionadas, y luego las ha dejado de seguir en redes sociales, compartió su percepción sobre la amistad.

“Uno crece, y cambia. No podemos quedarnos en lo mismo. Yo aprecio lo que he aprendido y siempre en mi corazón tendré lo mejor de cada amistad y de cada relación. No sabemos que viene en el futuro, pero lo aprendido, lo vivido, es lo nuestro y adoro madurar y tener recuerdos bellos”.

AGRADECIDA

Tras haber cumplido 25 años, el pasado 20 de agosto, y ante los preparativos del lanzamiento de su sexto álbum de estudio, la originaria de Nuevo México agradeció las muestras de cariño de sus seres queridos.

“Fue una fecha muy linda, con gente muy cercana y disfruté cada instante con salud y buena actitud. Y los miles de mensajes de mis fans en las redes sociales.

“Estoy viviendo un momento muy importante porque mostraré un álbum sólido, fuerte, lleno de actitud, muy femenino y poderoso. Estoy haciendo un disco que genere empatía, que mueva corazones. Quiero llegarle a quien no le he llegado”, indicó la intérprete.

Lovato, quien apareció en la lista de las 100 Personas Más Influyentes de Time este año, está por estrenar I Am Demi Lovato, una cinta sobre lo que vivió durante 2016 como cantante y filántropa, además de que acaba de producir el documental Beyond Silence, en donde tres testigos hablan de bipolaridad, desorden alimenticio y depresión.

“Siempre estaré interesada en cruzar límites, en cruzar fronteras. Me interesa mucho hablar de la condición humana y de muchos por qués. Me mueve ser más mujer y más consciente de la realidad que vivo y lo afortunada que soy trabajando en lo que amo”, indicó.

Demi suena también en la radio con las canciones “Instruction”, con Jax Jones y Stefflon Don, y “No Promises”, de Cheat Codes.