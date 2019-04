Norcorea solicita sustitución de Pompeo

Seúl, Corea del Sur.

Corea del Norte pidió a EU que sustituya a su Secretario de Estado, Mike Pompeo, como líder en las negociaciones sobre desnuclearización para poder proseguir con el diálogo.



En una nota publicada por la agencia KCNA, Kwon Jong-gun, un portavoz de la Cancillería norcoreana afirmó que en caso de que las conversaciones se retomen en el futuro al régimen le gustaría que en vez de Pompeo ese rol correspondiera a "alguien que muestre mayor tacto y madurez a la hora de comunicarse" con Pyongyang.



El portavoz añadió que la relación podría complicarse si Pompeo está involucrado en las conversaciones e incide en que cada vez que el Secretario de Estado "mete las narices, el diálogo va mal y sin resultados".



"Afortunadamente, la relación entre el Presidente Donald Trump y nuestro líder (Kim Jong-un) sigue siendo buena y que el mariscal norcoreano está encantado con que así sea", subrayó Kwon.



Las palabras del régimen llegan el mismo día en que la propaganda anunció que Kim había supervisado la prueba de un arma táctica (un arma de corto alcance para escenarios de combate), sin precisar más detalles.



Los expertos creen que podría tratarse, por ejemplo, de un misil de crucero, un proyectil cuyo uso por parte de Corea del Norte en todo caso no está sancionado por ninguna de las resoluciones de Naciones Unidas.



No obstante, el gesto podría ser un toque de atención para que Trump, que ha dicho estar muy satisfecho con el hecho de que Pyongyang no haya testado misiles balísticos ni armas atómicas en año y medio, opte por flexibilizar su postura negociadora tras la fallida cumbre de Hanoi.



El desacuerdo en la cumbre de Kim y Trump en Hanoi giró en torno al número de activos armamentísticos norcoreanos a desmantelar y al volumen de sanciones que Estados Unidos aliviaría a modo de "medida correspondiente".



Washington, que abogó en favor de que el Norte desmantele sus misiles y armas químicas y biológicas (además del armamento nuclear) antes de darle concesiones, consideró insuficiente lo ofrecido por Pyongyang, que pidió el levantamiento de buena parte de las sanciones a cambio de inutilizar su centro de investigación nuclear de Yongbyon.