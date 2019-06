Norberto torturado y muere asfixiado

Ciudad de México

Los primeros resultados de la necropsia, que los especialistas del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) practicaron al cadáver de Norberto Ronquillo, revelaron que murió por asfixia por estrangulamiento.

De igual manera, su cuerpo presentaba huellas de tortura e incluso golpes en el rostro que le rompieron el tabique nasal. Por este hecho, la Procuraduría Capitalina consignó el expediente a la Fiscalía de Homicidios.

El cuerpo del estudiante de la Universidad del Pedregal ya fue entregado a sus familiares, quienes lo velarán en una capilla al sur de la cuidad y anunciaron que el próximo miércoles, trasladarán sus cenizas a su natal Meoqui, en Chihuahua.

HALLAN CUERPO

El cuerpo de Norberto Ronquillo Hernández fue encontrado la madrugada de ayer lunes en la Alcaldía de Xochimilco, informó la Procuraduría capitalina.

Indicó que los familiares reconocieron los restos por la ropa del estudiante, de 22 años.

"Tuvimos el contacto con la familia, ya lo reconocieron, falta todavía el resultado de la necropsia y en el Incifo todavía está ahí. Sí está en estado de descomposición", comentó la Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, tras salir del Gabinete de Seguridad.

La funcionaria señaló que tenían una línea fuerte de investigación y darían más detalles en una conferencia posterior.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, señaló que el cuerpo fue localizado gracias a una alerta del C5 y estaba envuelto en cobijas.

Norberto Ronquillo fue secuestrado el martes 4 de junio al salir de clases en la Universidad del Pedregal.

Aunque su familia pagó un rescate a los plagiarios, el estudiante no fue liberado.

El joven originario de Chihuahua estaba por concluir sus estudios de Mercadotecnia.

En tanto, la Universidad del Pedregal decretó tres días de luto y suspendió actividades académicas hasta el 13 de junio.

UN EVENTO RELIGIOSO

En la explanada principal de la Universidad del Pedregal, se realizó un evento religioso para despedir a Norberto Ronquillo.

En el evento al que asistieron aproximadamente 500 personas, amigos y maestros le dieron las últimas palabras al joven de 22 años que acababa de terminar la carrera en Mercadotecnia Internacional.

"Mi familia estará eternamente agradecida con ustedes", dijo entre lágrimas, Aarón Ronquillo, hermano de Norberto y dirigiéndose a los amigos del joven.

"Gracias a la familia por permitirnos estar cerca", dijo Joseph, el mejor amigo de Norberto.

ABANDONAN CUERPO EN UN BALDíO

El cuerpo de Norberto Ronquillo fue abandonado en un baldío del poblado Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco.

El predio se ubica sobre Avenida del Campo, en una zona agrícola donde se siembra maíz y apenas existen algunas viviendas.

La Procuraduría capitalina informó que el hallazgo ocurrió durante la madrugada de ayer, aunque los habitantes aseguraron que desde al noche del domingo inició la movilización policiaca en el sitio.

"Entre las 8:30 y 9:00 de la noche empezaron a subir las patrullas y se pararon ahí donde está esa hilera de áboles. Nosotros nos metimos a la casa y ya no salimos para nada", aseguró un joven.

Pudo haber muerto en la noche del plagio

La Procuraduría de la Ciudad de México informó que debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, el universitario Norberto Ronquillo podría haber sido asesinado la misma noche del martes 4 en que fue plagiado.

No obstante, dijo, se precisará una vez que se termine la necropsia de ley, así como las causas.

"Estamos también esperando la necropsia pero por el estado de descomposición que tiene podemos estar hablando probablemente de esa misma noche (murió), al parecer, pero nos lo va dar la necropsia y la causa de muerte", informó la Procuradora capitalina, Ernestina Godoy.

´Vine por el diploma de mi hijo y me llevo su acta de defunción´

Angustiada y reclamando a las autoridades por la falta de capacidad para resolver el caso de su hijo, Norelia Hernández, madre de Norberto expresó que nunca pensó que en la Ciudad de México pasarían por una situación terrible como la que años atrás pasaron en su natal Chihuahua.

"En un momento desfallecí porque yo venía a recoger el diploma de mi hijo, el certificado de su licenciatura... y ahora me llevo un certificado de defunción, y no se vale...", dijo la mujer afuera del INCIFO donde acudió a reconocer el cuerpo.

De igual manera, pidió también se escuchen las voces de otras personas para que nunca más se repita un caso similar y a las autoridades pidió, ser más sensibles en este tipo de tragedias, "en verdad quiero ser la voz de todas las 'Norelias' y los 'Norbertos. Es frustrante todo lo que hay qué hacer, como el papeleo, a ver quién te escucha, o tener que salir a las calles", puntualizó la mujer.

Norelia Hernández, quien esperaba en el Forense los resultados de la necropsia, señaló estar agradecida y "feliz, le doy gracias a Dios por estos 22 años que me lo prestó, me siento orgullosa porque creo que mi Dios no me hubiera escogido para ser la madre de un ángel terrenal, porque eso era mi hijo, un ángel terrenal. Ahora es un ángel del cielo".

"Quiero creer con la fe y la esperanza de que la muerte de Norberto sea un parteaguas y que de aquí en adelante pongamos más atención, las autoridades pongan más atención para que esto no suceda", indicó.

Consideró que los jóvenes están vulnerables, y que su hijo creía en México; le decía que hacía 15 minutos de camino a su escuela, él quería tener confianza y sentirse libre en la ciudad.

Ante medios de comunicación, Norelia subrayó que esta es una urbe gigante; "no me hubiera preparado para llegar sin Norberto", y recordó que su hijo fue un niño muy especial desde pequeño, "siempre andaba muy bien vestido, bien peinado, no andaba fachoso, así anduviera jugando, era un niño divertido, le gustaba andar con amigos".

Él siempre conservaba a sus amistades, puntualizó, y rememoró que cuando Norberto era un niño siempre andaba ayudando, era muy amiguero, no tomaba, no fumaba, era muy sano.

La madre dijo que espera que la muerte del joven, de 22 años, no sea en vano, quiero que esto se acabe ya, que otro caso así no se repita.

LUTO. En la explanada principal de la Universidad del Pedregal, se realizó un evento religioso para despedir a Norberto Ronquillo.