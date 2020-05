´Noquea´ UFC al coronavirus

Encender el octágono en plena pandemia ya le dio frutos al Ultimate Fighting Championship (UFC).

Al no haber en estos momentos eventos de primer nivel en el mundo del deporte, el UFC 249 que se celebró a puerta cerrada el fin de semana pasado en Jacksonville, Florida, resultó un éxito al arrojar 700 mil casas vendidas en pago por evento.

Dicha cifra es la segunda mejor que tiene la empresa de artes marciales mixtas, que comanda Dana White, en casi 30 meses, y solamente es superada por el millón de casas que vendió el combate de enero pasado entre Conor McGregor y Donald Cerrone en el UFC 246.

Por lo pronto, al show de UFC parece que el coronavirus lo va a noquear.

Esta noche se realizará el UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira, y el sábado el UFC on ESPN: Overeem vs. Harris, ambos eventos a celebrarse, igual que el del sábado pasado, a puerta cerrada en el VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville.

"Nos adaptamos y encantados de ser parte de esta función, que la gente vuelva a ver peleas de este nivel", dijo Anthony Smith, número tres de la división de los Semicompletos.

Se espera que el UFC 250 sí se realice en junio, aunque todavía no hay sede, y para julio se realice un evento que encabece McGregor, y que posiblemente, sea fuera de Estados Unidos.