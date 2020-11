´Noquea´ el virus al comercio: cierra 10%

Con la crisis que ha causado la pandemia del Covid-19 orilló al cierre del 10 por ciento de los comercios organizados que lamentablemente ya no pudieron mantenerse.

Roberto Cruz Hernández, secretario de la Cámara de Comercio en Reynosa, comentó que afortunadamente la caída aunque fue difícil, la reactivación ha sido rápida.

Uno de los factores que ha beneficiado al comercio local, son las restricciones para los mexicanos con visa de turista en los cruces internacionales, ya que se ha incrementado el consumo local.

"Obviamente nos ha ayudado que el consumo local se ha potenciado al estar cerrados los puentes, es una realidad esa fuga de divisas se está consumiendo aquí y está descubriendo cosas que no conocía del comercio local", dijo.

Y argumentó: "Nos está ayudando la reactivación económica y pensamos consolidarlo obviamente hasta finalizar con las fiestas navideñas".

Exhortó a los comerciantes organizados a mantener las medidas preventivas para que no bajen la guardia con las medidas sanitarias, pero también que la autoridades de COEPRIS par que amplíen la convertirá y verifiquen que los establecimientos están cumpliendo las medias sanitarias.

"En la vía pública mucha gente no hace caso pero en los negocios establecimientos es una regla, no pueden entrar si no usan cubrebocas, fuera de los negocios ya no teneos facultades de exigirles, ya es un asunto de responsabilidad ciudadana", recalcó Cruz Hernández.