Noquea ´Canelo´ al Covid

En la presente pandemia casi nadie gana en los deportes, a no ser que se llame: Saúl "Canelo" Álvarez.

El empresario mexicano y representante del peleador tapatío, Carlos Bremer, aseguró que el nuevo coronavirus está golpeando económicamente a los deportistas de todo el mundo; sin embargo el "Canelo" se perfila para estar entre las excepciones.

"Este va a ser un año crítico por lo económico, definitivamente, vamos a tener que ver al deporte de otra manera", aseguró Bremer en entrevista para Grupo REFORMA.

"El boxeo fíjate que no me preocupa tanto porque, la verdad, en el caso de ´Canelo´, que es el más mediático del mundo en mi opinión, yo creo él su fuerza principal son los ´pay per views´ (suscripciones a DAZN), entonces él sí puede hacer peleas, y no creo que salga lastimado económicamente".

El consultor financiero dijo que el tapatío, considerado el mejor peleador libra por libra del planeta, podría estar regresando a los cuadriláteros en septiembre a puerta cerrada, y con ello, generaría millones de suscripciones para la cadena de streaming DAZN.

"Yo creo que a DAZN le va a convenir tal cual el arreglo que ya hizo, y no van a haber aficionados en la arena, pero habrían más ´ppv´ de lo normal. Toda la gente está en casa y no sabemos ese fenómeno cómo vaya a jugar y podría acabar hasta conviniendo, entonces no me preocupa, fíjate, lo del boxeo. El box se me hace de lo menos preocupante", añadió.

Bremer fue piedra angular en la negociación del contrato que firmó "Canelo" con DAZN en octubre de 2018 por 365 millones de dólares y 11 pleitos.

¿DAZN tendría entonces más suscripciones si regresa Saúl sin gente en las gradas?

"Totalmente. Todo el mundo estaría viendo DAZN. El problema es al revés, al ´Canelo´ ya le pagaron una cantidad y DAZN es el que se verá beneficiado, entonces, lo vería al revés, que le deben compensar a ´Canelo´ la taquilla".

Andy Ruiz es un imán

Carlos Bremer reiteró que otro boxeador que tiene todo para regresar en grande es Andy Ruiz.

El ex campeón mundial de peso Completo, afirmó el financiero, tiene el carisma y el punch para volver a catapultarse hasta el cielo.

"Andy también es muy mediático. También tiene mucho ´ppv´ y es un gran héroe que nos dio un campeonato de pesos Pesados, y creo que sería muy atractivo, y no veo quién no compraría la pelea de Ruiz aunque lo pongan a pelear contra el abuelito de Rocky o el que sea. Andy seguirá vendiendo boletos por la televisión", dijo.