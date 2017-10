No piensa Mohamed en Final regia... por ahora

Para Antonio Mohamed es erróneo anticiparse a decir que pudiera haber una Final regia.



Si en Tigres el presidente Alejandro Rodríguez ya habla de un posible duelo por el título entre Tigres y Rayados, al igual que el jugador Jurgen Damm, el 'Turco' mostró mesura.



Y más, dijo, por lo que pasó en la Copa, en la que Tigres no calificó y Monterrey casi es eliminado por la UdeG en Octavos de Final.



"No podemos creernos de más por más que afuera se diga de más", dijo Mohamed.



"Uno lee y escucha que ya estamos en la Final, que vamos a jugar la Final regia y nosotros casi quedamos eliminados con Leones Negros y el otro equipo también quedó eliminado la otra vez con Zacatepec



"Me parece que si nosotros consumimos lo que se dice afuera es una irrealidad. La única realidad pasa dentro de la cancha y es donde tenemos que demostrar partido a partido que queremos llegar a la Final".



Sobre el duelo ante el América reconoció que es fuerte por ser entre el 1 y 2.



"Es un partido de futbol en el cual somos los favoritos y tenemos que demostrarlo en el terreno de juego con el funcionamiento y en la actitud", añadió.