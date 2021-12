Nominarían a Beyoncé y Jay-Z al Óscar por Mejor Canción Original

Beyoncé y Jay-Z están en la lista de 15 canciones que compiten por la mejor canción original en los Premios de la Academia 2022: Beyoncé con "Be Alive", de Rey Richard: Una Familia Ganadora; Jay-Z con "Guns Go Bang" de Más Dura Será la Caída. Si ambas estrellas están nominadas, esta será la primera vez en la historia del Oscar que una pareja casada compita entre sí en cualquier categoría.

Beyoncé ha ganado seis premios Grammy por composición, incluida la canción del año por "Single Ladies (Put a Ring on It)". También ha actuado en los Oscar en múltiples ocasiones, pero aún no ha sido nominada a un Oscar.

A LA SELECCIÓN FINAL

Las listas de 10 categorías se anunciaron ayer. Los miembros de la rama musical votaron para reducir la lista inicial de 84 canciones elegibles a las 15 canciones preseleccionadas. También votarán para determinar los cinco nominados. Todos los votantes de la Academia harán la selección final.

Lin-Manuel Miranda fue incluido para "Dos Oruguitas", que escribió para Encanto, el cuento animado sobre una familia superdotada en Colombia. Otros contendientes en la categoría incluyen a Billie Eilish y Finneas (por la canción de Bond "No Time to Die") y Van Morrison (por "Down to Joy", de Belfast), quien ha sido noticia recientemente por canciones en protesta por Covid-19.

OTRAS CATEGORÍAS

Mientras tanto, en la categoría de Mejor Banda Sonora Original, Jonny Greenwood (Radiohead) y Hans Zimmer podrían estar compitiendo entre ellos y contra ellos mismos. Ambos se incluyen dos veces: Greenwood por El Poder del Perro y Spencer; Zimmer por Dune y No Time to Die.

Greenwood, el guitarrista principal y teclista de Radiohead, recibió su primer premio al Oscar a la mejor banda sonora original por Phantom Thread hace cuatro años.