Nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll Hall 2019

Ciudad de México

Ha comenzado formalmente la carrera por una nueva inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll Hall 2019.

Entre los nominados en esta ocasión figuran exponentes de la talla de The Cure, Janet Jackson, John Prine, Kraftwerk, LL Cool J, MC5, Radiohead, Rage Against the Machine, Roxy Music y The Zombies, Todd Rundgren, entre otros.

A la vez, se trata de la primera nominación de Def Leppard, Stevie Nicks y Devo.

LAS AUSENCIAS

No se han hecho esperar las quejas de cibernautas y portales especializados con respecto a las ausencias en la lista. Específicamente se habla de omisiones importantes como Judas Priest, Iron Maiden, Björk, Jeff Buckley, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins y Sonic Youth, quienes cumplen con el hecho de que su primer álbum supera el cuarto de siglo de antigüedad.

Los ganadores serán dados a conocer en el mes de diciembre y la ceremonia oficial de su inducción se llevará a cabo en marzo.