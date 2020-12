Nominado al Grammy

Ciudad de México.

Todavía está en su "luna" de miel y Camilo ya es "papá" de un "Bebé" que quiere que crezca a pasos agigantados, que madure y lo haga sentirse el más orgulloso del mundo.

Y, de paso, celebra su primera candidatura al Grammy, cuya entrega número 63 será el 31 de enero.

El reciente ganador del Latin Grammy por Mejor Canción Pop ("Tutu"), está feliz con su "Bebé", una composición con base bachata en la que colabora con El Alfa y que, tan sólo en unos días, ha rebasado los 30 millones de reproducciones en YouTube.

"Es la canción que más me ha puesto a bailar en mi vida, el ritmo de la bachata a mí me puede, me para de la silla. Cuando se la mostré al Alfa y lo invité me dijo: ´Es una canción tumbamesa´.

"Que es la que suena en una boda y estás sentado y la gente se para a bailar. Y eso me pasa, si estoy solo, la bailo; si estoy con mi esposa, la bailo con ella, con quien sea la quiero bailar", platicó en enlace desde su casa en Florida.

Con su sonrisa tan característica (por sus bigotes estilo "Dalí") para sus más de 18 millones de seguidores en Instagram y sus casi 25 millones de oyentes mensuales en Spotify, este colombiano de 26 años se asume como un artista interesado en hacer música que ayude a la gente a sentirse bien.

SIN PLANES DE BEBÉ

Y no anda tan errado, pues muchos de sus éxitos se han hecho virales en TikTok.

Eso sí, su "Bebé" musical lo tiene feliz, pero él no tiene planes de un bebé de carne y hueso con su esposa, Evaluna, la hija del cantautor Ricardo Montaner y con quien se casó en febrero.

"Es algo que sí sabemos que queremos, desde que nos conocimos soñamos con tener nombres para hijos, y justo en este momento estamos viviendo otro tipo de cosas. Tenemos una lista que abordar primero, antes que ser papás.

"Este tiempo ha sido la manera de darle un inicio a mi familia, ha sido tiempo de eso, de mucha guitarra, de mucho cuaderno, ha sido tiempo de este ´Bebé´, del álbum que salió en abril y del siguiente álbum que sale ya, a comienzos del 2021 y que este el primer sencillo", dijo el cantautor, quien estrenó previamente "Vida de Rico".