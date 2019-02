Nominado a premios TVyNovelas

Ciudad de México.

Ayer se dieron a conocer las nominaciones a los premios TVyNovelas, que como su nombre lo indica, premian las producciones de Televisa en distintas categorías.

Una de ellas ha llamado la atención pues se volvió Trending Topic en Twitter y es la de Emilio Osorio, conocido como Aristóteles, quien compite en la categoría de actor juvenil por la novela "Mi marido tiene más familia".

Muchos han aplaudido el trabajo del joven actor, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio.

El joven se encuentra nominado igual que Aldo Guerra ("Tenías que ser tú"), Carlos Said ("Like"), Gonzalo Peña ("Amar a muerte") entre otros.

Su pareja en la novela "Mi marido tiene más familia", Temo (Joaquín Bondoni), no está nominado.

OTRAS CATEGORÍAS

En la categoría de Actriz Juvenil están Ale Müller ("Like"), Alejandra Robles ("La jefa del campeón"), la japonesa Ana Iriyama ("Like"), Maca García ("Like") entre otras.

Valentina Carvajal (Macarena Achaga), protagonista del romance femenino en la telenovela "Amar a Muerte" se encuentra nominada en la categoría Actriz co-estelar, junto a Laura Vignatti ("Mi marido tiene familia"), Alejandra Barros ("Y mañana será otro día mejor"), Margarita Muñoz ("La Piloto 2") y Vanessa Bauche ("La jefa del campeón").

Como Mejor Actriz se encuentran África Zavala ("La jefa del campeón"), Ariadne Díaz ("Tenías que ser tú"), Ana Brenda Contreras ("Por Amar sin "Ley), Angélica Vale ("Y mañana será otro día mejor"), Angelique Boyer ("Amar a muerte"), Livia Brito ("La Piloto 2"), Michelle Renaud ("Hijas de la luna"), Susana González ("Mi marido tiene más familia") y Zuria Vega ("Mi marido tiene más familia").

Andrés Palacios, Arath de la torre, Araph Bethke, Carlos Ferro, Daniel Arenas, David Zepeda, Danilo Carrera, Diego Olivera, Gabriel Soto y Michel Brown se disputan como Mejor Actor.