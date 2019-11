Nombre de Don Eugenio en el Congreso de N.L.

Monterrey, N.L.

El Congreso de Nuevo León, colocó en letras áureas en el muro de honor del Palacio Legislativo, el nombre del empresario Eugenio Garza Sada, que el 17 de septiembre de 1973 murió en el fuego cruzado durante un enfrentamiento a balazos entre sus escoltas y un comando de la Liga Comunista 23 de Septiembre, que pretendía secuestrarlo para negociar la liberación de prisioneros de la organización guerrillera, y dinero para financiar el movimiento.

A la ceremonia asistieron familiares de Garza Sada, entre ellos sus hijos, Alejandro, Alicia, Consuelo y David Garza Lagüera, quienes atestiguaron la develación de las letras doradas para honrar al magnate industrial, como ya se rendía homenaje al precursor de la independencia, Fray Servando Teresa de Mier, al historiador Israel Cavazos Garza, al educador Moisés Sáenz Garza, a los Héroes de la Batalla de Monterey (septiembre de 1846 contra la invasión norteamericana), y al Magisterio de Nuevo León.

David Garza Lagüera, comentó en entrevista sentirse muy orgulloso como nuevoleonés y como hijo del homenajeado, ya que éste es quizá el mayor reconocimiento que se hace a su padre, a la vez dijo sentirse muy obligado y comprometido "a intentar poner nuestro grano de arena", para el mejoramiento del estado y del país.

Expresó que siente gran admiración por ese "gran nuevoleonés", y expresó que hacen falta muchas personas como él, no solamente en Nuevo León, sino también en México y en todas partes. Sin embargo, dijo, hay quienes con rabietas y complejos no aprecian ni siquiera nuestros valores mexicanos, ni ejemplos para superarnos.

Hijo de Garza Sada ve situación del país sin ningún pesimismo, pero lamenta la polarización.

Interrogado sobre la situación del país con el nuevo gobierno federal, expresó, "yo creo que podría estar mejor, pero yo no tengo ningún pesimismo como traen esos… reacciones, dar la contra, caray".

Pero expuso, "me parece la única parte muy mala, que siga dándose polarización y conflicto entre partes, en lugar de diálogo y negociaciones", por eso llamó a que a que haya diálogo, y que pongamos nuestro grano de como sí, porque decir no se puede, no tiene chiste, tenemos que decir cómo sí ¿qué hacemos?

La ceremonia se llevó a cabo con más de una hora de retraso, debido a una trifulca que armaron unos 200 taxistas de la CROC al pretender entrar por la fuerza al recinto legislativo, al grado que destruyeron parcialmente a patadas la puerta de madera.

El presidente del Congreso, el panista Juan Carlos Ruiz García, al hablar en representación de los 42 diputados, recordó que este homenaje a Garza Sada, fue por iniciativas coincidentes de los diputados Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano, y Beatriz de los Santos de Morena, propuestas que aprobó la Comisión de Educación Cultura y Deporte, y después la Comisión de Coordinación de Régimen Interno avaló por unanimidad.

Ruiz García afirmó que se trataba de un "homenaje justo a uno de los más grandes hombres que dio y sigue dando mucho por esta tierra: Don Eugenio Garza Sada". A partir de hoy y hasta la eternidad, su nombre estará inscrito con letras áureas en este recinto Legislativo, justo a 46 años de su asesinato, precisó el legislador.