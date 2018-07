Nombran a Tovías soldado por un día

sandra.tovar@elmanana.com





Abdiel Tovías Torres, de diez años, padece leucemia por lo que asegura, va cumpliendo sus sueños conforme va viviendo el presente.

Tiene claro que esforzándose, es la única forma de alcanzar las metas por lo que no le gusta mucho, pensar en el futuro.

Ayer, este pequeñito fue nombrado "Soldado por un día" por el Ejército Mexicano, motivo por el cual, estuvo en la Octava Zona Militar.

Aquí, fue recibido por altos mandos donde rindió honores a la bandera y tuvo la oportunidad de encabezar un desfile militar.

Abdiel, estuvo acompañado por sus padres, Yoel Tovías Reyes y María Concepción Torres Ferrer.

Este valiente menor, soñaba con convertirse en soldado y conocer las instalaciones de la Octava Zona Militar.

"Quería ver que había adentro y cómo eran los soldados. Quiero decirle a los niños que sigan sus sueños".

Abdiel se mostró contento y no pudo ocultar su alegría, al observar el desfile de las tropas, quienes al pasar frente a el, lo saludaban.

"La verdad no pienso lo que voy a hacer, no me gusta mucho pensar en el futuro, quiero vivir el presente y todo lo que pase, empezar a hacerlo, mi trabajo lo voy a dirigir conforme a lo que pase".

Por su parte, María Concepción madre del menor, expresó que su hijo comenzó a padecer leucemia a partir de las ocho años.

"Fue algo muy feo porque es una enfermedad muy dolorosa, el estuvo en silla de ruedas y de noviembre a la fecha, ha estado mejor. Gracias a Dios ha recibido muy bien su tratamiento".

Comentó que a raíz de esta enfermedad, su hijo ha madurado mucho.

"Ha dejado de vivir cosas de niño, pero ha madurado mucho. Ha conocido a muchos niños y en el hospital cuando los ve sufriendo, les da ánimo y les dice que así como el, también van a salir adelante".

María Concepción asegura, que su hijo ha sido ejemplo de valor y fuerza.

"Ha tenido mucha fuerza, es muy valiente. A todas las personas que lo han apoyado, queremos darles las gracias porque es un sueño más que se le cumplió. El quería conocer delfines y volar en avión, se le cumplió también y eso nos llena de alegría".

Honor. Abdiel encabezó el desfile de las tropas.