Nombran jefe de Policía de UTRGV

Edinburg, Tx. - Adán Cruz, que se desempeñaba como subjefe de Policía, juró y quedó al mando Departamento de Policía de la Universidad Texas Valle del Río Grande.

Antes de unirse al Departamento de Policía de UTRGV en enero de 2017, trabajó con el Departamento de Seguridad Pública de Texas durante más de 26 años. Ingresó a la academia en septiembre de 1989 y se graduó en febrero de 1990. Trabajó en diferentes departamentos, desde patrulla de carreteras hasta narcóticos e investigaciones criminales. Lo que lo atrajo a la policía, dijo, fue trabajar y ayudar a la comunidad.

"Realmente me gusta trabajar con la gente. Cuando eres más joven, buscas aventura. Quieres perseguir a los malos. Quieres hacer investigaciones. Quieres hacer el bien", dijo. "A medida que crecí en la carrera, realmente disfruto trabajar con personas. Me gusta trabajar con los oficiales más jóvenes. Me gusta trabajar con la comunidad. Esa es la parte más divertida de la aplicación de la ley".

Lo que más espera con ansias como jefe de policía, dijo, es continuar construyendo sobre la base y los programas establecidos por el departamento.

Entre los programas buscan desarrollar es la patrulla en bicicleta e implementar más programas que los oficiales consideren importantes.