Nombran consejeros del PRI a exalcaldes ribereños

Regional

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Guajardo Maldonado, nombro a consejeros políticos de ese instituto político a varios ex alcaldes de la frontera chica.

Los ex presidentes municipales que ahora forma parte del consejo político estatal del tricolor, y que viajaron ayer a Ciudad Victoria, para estar presentes en la ceremonia, son el dos veces ex alcalde de Camargo, José Correa Guerrero, y los ex ediles de Miguel Alemán, Servando López Moreno y Libaldo Garza Moreno

Los consejeros políticos, son parte fundamental del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, que con su nuevo dirigente, espera reposicionarse y recuperar el inmenso campo perdido en Tamaulipas, tras sus desastrosos resultados durante la pasada elección constitucional.

Es necesario recordar que en la región ribereña, el PRI, perdió casi todo, obteniendo un apretado triunfo en el municipio de Camargo, en donde si las elecciones fueran ahora y la munícipe intentara reelegirse, ese Partido perdería sin remedio, a causa de los escándalos de corrupción en los que se encuentra inmersa la edil Edelmira García Delgado.