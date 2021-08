Nombran a Harlingen ciudad más asequible

La ciudad superó a otras ciudades participantes en asequibilidad, ubicándose un 20 por ciento por debajo del promedio nacional de costo de vida. En resumen, esto significa que obtiene más por su dinero en Harlingen.

El Council for Community and Economic Research, el índice de costo de vida mide las diferencias regionales en el costo de los bienes y servicios de consumo, excluyendo impuestos y gastos no relacionados con el consumidor.

El índice se basa en más de 90 mil precios, que cubren 60 rubros diferentes cuyos precios son recolectados trimestralmente por cámaras de comercio, organizaciones de desarrollo económico y centros económicos aplicados universitarios en cada una de las áreas urbanas participantes.

El índice compuesto se basa en seis categorías de componentes: vivienda, servicios públicos, comestibles, transporte, atención médica y bienes y servicios diversos.