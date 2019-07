Nombran a Camilo portero de la Jornada

Guadalajara, México.

Hacía mucho tiempo que la Liga MX no nombraba como mejor jugador de la Jornada a un refuerzo del Atlas, pero a la escuadra rojinegra llegó el colombiano Camilo Vargas y ya se ganó esa designación.



Vargas fue elegido como el mejor portero de la Jornada 2, además, por segunda semana consecutiva fue incluido en el once ideal de la Liga.



El viernes pasado contra el Morelia sacó al menos tres balones claros de gol, además de que le paró un penal a Lucas Villafáñez para ayudar a que los Zorros se quedaran 1-0 con el triunfo.



El cafetalero acumula dos cotejos con su portería en blanco, pues en la jornada inaugural ante Juárez, los Zorros también se impusieron por la mínima diferencia.



Apenas la semana pasada, Vargas le dijo a CANCHA en entrevista que decidió firmar con los Rojinegros porque le gusta desafiarse, y en el cuadro tapatío lo encuentra. En Colombia, con el Deportivo Cali estaba ya consolidado y se sentía en una zona de confort.



El técnico Leandro Cufré se aferró a tenerlo entre sus filas, pues sabe que su calidad puede ayudar a ganar puntos, además de que puede hacer crecer al portero juvenil José Hernández, quien ahora se encuentra con la Selección Mexicana Sub 22 en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Vargas recibirá descanso en la Copa MX, y jugará como titular hasta el viernes en el Estadio Jalisco frente al Santos por la Jornada 3.