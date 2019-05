Nombra Trump a nuevo director de ICE

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Mark Morgan será el próximo director de su principal aparato de deportación de inmigrantes indocumentados, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia que se encontraba descabezada desde la marcha de Ron Vitiello en abril.

"Me complace informar a todos aquellos que creen en un política migratoria fuerte, justa y sólida que Mark Morgan se unirá a la Administración Trump como responsable de los hombres y mujeres que trabajan duro en el ICE", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter.



El Mandatario calificó a Morgan de "auténtico creyente" y patriota, y auguró que realizará un gran trabajo al frente de la institución.



Oficial de carrera en el FBI, Morgan fue el jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense durante los últimos meses de Gobierno del ex Presidente Barack Obama (2009-2017).



En una entrevista concedida en enero pasado al diario The Washington Post, Morgan se mostraba crítico con los demócratas que se oponen a la construcción de un muro fronterizo con México al considerar que muchos de estos mismos legisladores habían apoyado medidas similares en el pasado.



"La razón por la que fue aprobada entonces de forma bipartidista fue porque era necesaria. Lo que ha cambiado ahora es que, en un momento dado, aunque era necesario, sólo porque lo llaman muro, se ha vuelto inmoral. ¿De verdad? ¿Es eso de lo que estamos hablando ahora?", lamentó.



Morgan está llamado a sustituir a Vitiello, quien se encontraba en funciones desde que asumió el cargo y que dimitió a mediados de abril por motivos que no han trascendido.



La misión del ICE ha sido criticada por muchos demócratas, y la agencia no ha tenido ningún director confirmado por el Congreso desde que Trump llegó al poder en 2017: su primer jefe en funciones, Thomas Homan, fue nominado pero nunca logró que lo ratificaran, y el Mandatario designó a Vitiello para sustituirle el pasado agosto.



Una vez más, al no tratarse de una nominación formal, el nombramiento de Morgan no requiere la confirmación del Senado y puede pasar inmediatamente a tomar las riendas de la agencia.