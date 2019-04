Nombra FWA a Raúl Jiménez como el mejor

Londres, Inglaterra.

El delantero mexicano de Wolverhampton fue nombrado por la Asociación de Escritores de Futbol de la región central de Inglaterra como el como el mejor jugador de la temporada 2018-2019 de la Premier League.



El ex del América, Atlético de Madrid y Benfica suma 12 goles en la temporada de la Premier.



Jiménez, de 27 años, ha tenido una gran temporada con los Lobos, equipo al que se unió a préstamo por toda la temporada en junio de 2018.



El equipo inglés amarró su fichaje por cuatro temporadas a principios de abril, operación que habría alcanzado las 30 millones de libras (aproximadamente 39.5 millones de dólares), una cifra récord para el club, pues superó los 18 millones de libras pagadas por el extremo Adama Traore el año pasado.



También es una cifra histórica para el futbol nacional porque sería la cifra más alta que habría pagado algún equipo por el fichaje de un jugador mexicano.

Thank you to all midlands @theofficialfwa members who have voted me their player of the season 2018/19. #footballwritersassociation pic.twitter.com/MLDrWkPPQy